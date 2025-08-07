Mushuc Runa busca dar una vuelta de tuerca a su tenue situación y aquella responsabilidad recaerá sobre un nuevo director técnico. Paúl Vélez será el nuevo DT del ‘Ponchito’ y el tercero que tenga en la vigente temporada.

Tras la eliminación de la escuadra de Tungurahua de la Copa Ecuador, la dirigencia del elenco decidió remover a su cuerpo técnico y no continuar con Fabián Frías. Este jueves 7 de agosto del 2025, el equipo anunció la salida del entrenador.

Más noticias:

Con respecto al sucesor de Frías en Mushuc Runa, el elenco aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Pese a ello, fuentes del club confirmaron a EL COMERCIO el arribo de Paúl Vélez para hacerse cargo del equipo.

Dada la inminente llegada del entrenador ecuatoriano, este podrá debutar en la fecha 24 de la Liga Pro. Allí, el ‘Ponchito’ se enfrentará a Libertad de Loja durante el sábado 9 de agosto en el Estadio Olímpico de Riobamba.

El reto de Paúl Vélez con Mushuc Runa

Después de la eliminación de Mushuc Runa de la Copa Ecuador, el cuadro tungurahuense cuenta con dos competencias por delante. El elenco aún se encuentra vigente en la Copa Sudamericana y busca mantener la permanencia en la Liga Pro.

Dentro del torneo liguero, el cuadro se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones con 17 puntos, a cinco de Técnico Universitario que ocupa la penúltima. A su vez, está a siete unidades de Vinotinto, que se encuentra en la duodécima posición, la mínima para no ingresar en la liguilla de descenso final.

Con su llegada, Vélez también buscará darle su primer triunfo en 10 partidos a su nuevo equipo. La última vez que ganó fue en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde está en los octavos de final y debe medirse ante Independiente del Valle.

Paúl Vélez dirigirá a su séptimo equipo en Ecuador

El Mushuc Runa será el séptimo equipo que sume el entrenador cuencano dentro de su trayectoria en Ecuador. En el extranjero, este no ha tenido oportunidades.

Su debut como entrenador se produjo en 2008 con el Deportivo Cuenca. A partir de aquel año, el estratega también dirigió a Técnico Universitario, Liga de Loja, Deportivo Quito, Macará, Delfín y Libertad. A los morlacos y a los celestes los dirigió en dos oportunidades, mientras que al ‘Rodillo Rojo’ en tres.