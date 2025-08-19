Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El juego se disputará la noche de este martes 19 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Mushuc Runa no recibió la habilitación de la Conmebol del Olímpico de Riobamba para este compromiso, por lo que debió mudarse a Quito para enfrentar a Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2023.

Mushuc Runa vs. Independiente con realidades opuestas

Mushuc Runa fue el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la fase de grupos dominaron de principio a fin el grupo E con resonadas victorias ante Palestino en Chile, Unión de Santa Fe en Argentina y Cruzeiro en Brasil.

En Riobamba repitieron las victorias ante los chilenos y argentinos y empataron contra los brasileños, en un juego que merecieron ganar pese a arrancarlo perdiéndolo, para sorpresa de los miles de aficionados que llegaron al referido escenario deportivo.

Con 15 puntos, el ‘Ponchito‘ se consolidó como el mejor equipo del torneo con 16 puntos. Comparándolo con la Copa Libertadores, solo Palmeiras lo superó en puntos con 18. Este exitoso camino lo plasmaron con el entrenador Ever Hugo Almeida, despedido del cargo el 22 de julio por los pésimos resultados en el campeonato nacional.

La salida de Almeida dio paso a la contratación de Fabián Frías, que no pudo ganar en los dos compromisos del torneo local. Esos resultados lo sepultaron en el último puesto para confirmarlo como el principal candidato al descenso al final de la etapa todos contra todos, previo al cuadrangular que definirá los dos cuadros que descenderán a la B.

Paúl Vélez tomó el mando en agosto. Suma una victoria y una derrota en el campeonato nacional. En la Sudamericana perdió 1-0 ante IDV en la ida de los octavos jugada en Chillo Jijón.

IDV goza de un presente brillante. Con 53 puntos domina el torneo local a falta de cinco fechas para terminar la etapa de 30 fechas. Le saca nueve puntos de distancia a Liga de Quito y Barcelona SC, sus perseguidores y principales contendientes para pelearle la corona en el hexagonal final.

El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final ante Once Caldas. Los colombianos derrotaron a Huracán de Argentina. El ecuatoriano-argentino Hernán Galíndez no pudo evitar la caída de su equipo en una noche con una intensa lluvia que cayó en el Tomás Adolfo Ducó.

