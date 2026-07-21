El Mundial 2026 dejó a 16 entrenadores sin trabajo

El Mundial 2026 resultó lapidario para 16 de los 48 entrenadores que hasta el martes 21 de julio perdieron su trabajo y no continuarán en el cargo por renuncias, despidos y contratos que no serán renovados.

Rudi García se sumó a la larga lista de salidas

Rudi García no continuará como seleccionador de Bélgica una vez finalice su contrato, el próximo 31 de julio. Su salida eleva a 16 el número de entrenadores que abandonan sus cargos tras concluir la participación de sus equipos en el Mundial 2026.

El técnico francés puso fin a un ciclo de 18 meses en el que condujo a Bélgica hasta los cuartos de final. La selección fue eliminada por España, que posteriormente conquistó el título y cerró el torneo como la mejor del campeonato.

En su despedida, García destacó que deja a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y valoró haber impulsado el proceso de renovación del equipo. Además, deseó éxito a la nueva generación que continuará el proyecto.

La salida del entrenador belga amplía una lista que comenzó apenas iniciada la Copa del Mundo. El primero en dejar el cargo fue Sabri Lamouchi, despedido tras la goleada 5-1 que Suecia le propinó a Túnez en su debut.

Después renunciaron Miroslav Koubek, Steve Clarke, Hong Myung-bo y Marcelo Bielsa. Los cuatro abandonaron sus selecciones luego de quedar eliminados en la fase de grupos y no cumplir los objetivos planteados antes del torneo.

También dejaron sus cargos Sebastián Beccacece en Ecuador, Ronald Koeman en Países Bajos y Julian Nagelsmann en Alemania. Los tres cerraron sus procesos tras caer en los dieciseisavos de final del campeonato.

En la misma ronda terminaron los ciclos de Zlatko Dalić con Croacia y Pape Thiaw con Senegal. Este último fue destituido tras la eliminación frente a Bélgica, resultado que provocó un intenso debate en el fútbol senegalés.

Eliminaciones que aceleraron los cambios

Javier Aguirre también dejó la selección mexicana después de los octavos de final. Sin embargo, su salida ya estaba definida desde meses antes, cuando la Federación confirmó que Rafa Márquez asumiría el banquillo.

Los octavos también marcaron el final de los procesos del portugués Carlos Queiroz con Ghana y del español Roberto Martínez al frente de Portugal, cuyos proyectos concluyeron tras no alcanzar los objetivos deportivos.

Otro caso fue el del marroquí Jamal Sellami. La Federación de Jordania decidió rescindir su contrato luego de la eliminación en la fase de grupos, una decisión que, según trascendió, se produjo de mutuo acuerdo.

Entrenadores sin trabajo después del Mundial 2026

Director Técnico Selección Sabri Lamouchi Túnez Steve Clarke Escocia Miroslav Koubek República Checa Hong Myung-bo Corea del Sur Marcelo Bielsa Uruguay Sebastián Beccacece Ecuador Ronald Koeman Países Bajos Julian Nagelsmann Alemania Javier Aguirre México Carlos Queiroz Ghana Roberto Martínez Portugal Jamal Sellami Jordania Zlatko Dalić Croacia Pape Thiaw Senegal Didier Deschamps Francia Rudi García Bélgica

*Con información de EFE

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