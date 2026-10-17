Moisés Caicedo pega un ‘palazo’ y se cruza con Jack Grealish en triunfo de Chelsea

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Moisés Caicedo jugó su segundo partido con el Chelsea desde que regresó de una lesión en la pantorrilla y su equipo venció 0-2 en la séptima fecha de la Premier League al Everton. El ecuatoriano estrelló un bombazo en el travesaño, tuvo un cruce con Jack Grealish y también fue capitán de los ‘blues’.

El remate al palo de Moisés Caicedo con el Chelsea

Cuando se acercaba el final del primer tiempo y el partido se encontraba 0-0, el Chelsea tuvo un tiro de esquina desde la banda zurda, ejecutado por Jordan Henderson. El envío cruzó el área y encontró a Caicedo libre por el costado opuesto, desde donde conectó el balón de volea y de primera.

El disparo salió con potencia y superó a Jordan Pickford, pero terminó por estrellarse en el travesaño. El horizontal le privó al ecuatoriano de su primer gol en la temporada y de poner al Chelsea en ventaja en el compromiso.

¡ERA UN GOLAZO DE MOI! Jordan Henderson lanzó un buen centro y 🇪🇨 Moisés Caicedo, de volea, sacó un bombazo letal; pero el balón se estrelló en el poste, evitando el 1-0 del Chelsea. 📺 Mira TODA la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/2l0HFQVA61 — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) October 17, 2026

La jugada fue una de las oportunidades más claras de la primera mitad y esta terminó sin goles. En la etapa de complemento, sin embargo, el cuadro londinense encontró los dos goles que le dieron la victoria.

La victoria del Chelsea frente al Everton con Moisés Caicedo de capitán

Chelsea encontró sus goles después del descanso mediante Pedro Neto, quien firmó un doblete a los 46 y 90 minutos. El triunfo permitió al cuadro de Xabi Alonso acabar con el invicto de Everton y sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Con el 2-0, la escuadra de la capital británica logró 13 unidades gracias a un total de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Con ello quedó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, provisionalmente, y el Everton se desplazó hacia la sexta.

En los descuentos del segundo tiempo, el tricolor fue sustituido por Romeo Lavia. Después del compromiso, Moisés Caicedo también compartió con Alonso. El volante ecuatoriano fue abrazado y recibió la felicitación del entreador español.

Moisés Caicedo y sus roces con Jack Grealish

😱 ¡MOI SE CALENTÓ! 🇪🇨 Moisés Caicedo le había ganado el duelo a Jack Grealish, pero el jugador del Everton lo tocó y tuvo un fuerte cruce de palabras con el ecuatoriano. 📺 Mira TODA la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/fUXGWS7tbv — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) October 17, 2026

La otra imagen que dejó el ecuatoriano ocurrió durante uno de los momentos de mayor tensión del primer tiempo. Caicedo ganó un duelo frente a Jack Grealish, recuperó el balón y, segundos después, el futbolista del Everton volvió a acercarse y tuvo contacto con el tricolor.

Caicedo reaccionó inmediatamente, se dio vuelta y se plantó frente al inglés, con quien intercambió palabras y gestos antes de que la situación dejara de escalar. El episodio se produjo apenas a los tres minutos de juego y Henderson intervino para separar al tricolor.

El choque no derivó en una amonestación para ninguno de los dos por aquella acción y Caicedo continuó en cancha.

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