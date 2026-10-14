Moisés Caicedo revela en qué necesita mejorar con el Chelsea y Xabi Alonso

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Moisés Caicedo volvió con el Chelsea después de estar 41 días fuera de las canchas a raíz de una lesión muscular en la pantorrilla. Tras su retorno, el volante tricolor señaló que desea mejorar para su equipo y junto a su DT y contó qué aspectos puede desarrollar.

El regreso de Moisés Caicedo tras su lesión con el Chelsea

Después de la temporada 2025-2026, Moisés Caicedo se unió a la Selección de Ecuador para disputar el Mundial, donde la escuadra fue eliminada en los dieciseisavos de final. Tras ello tuvo su periodo de vacaciones y volvió a unirse al Chelsea.

En su regreso al equipo británico, el volante tricolor presentó molestias y realizó su debut en la temporada ante el Brighton, el 30 de agosto del 2026 y por la segunda fecha de la Premier League. Luego de ingresar desde el banco, y jugar 14 minutos, sufrió una recaída y fue sustituido.

Su nueva aparición en las canchas se dio el sábado 10 de octubre del 2026, cuando su equipo goleó por 5-1 al Bournemouth en la fecha 6 de la Premier. Allí, el tricolor arrancó como titular y disputó 72 minutos hasta ser sustituido por Romeo Lavia.

Moisés Caicedo, en busca de ser un mejor jugador

Después de su reincorporación a la plantilla principal de los ‘blues’, el club difundió una entrevista junto al futbolista. Allí, mostró optimismo por haber podido retornar y manifestó que busca mejorar a nivel general y que una de las mayores exigencias es su comunicación en la cancha.

“Creo que todos los entrenadores me dicen que puedo mejorar mi comunicación en la cancha. Porque ellos saben que soy un líder, pero sería mejor para mí si empiezo a hablar más con los jugadores. Hago lo mejor, pero no soy así. Cuando no puedo hablar, intento mostrarme más“, señaló.

Con respecto al matiz del diálogo, Caicedo agregó que, aunque no hable mucho, intenta demostrar su liderazgo con acciones para que sus compañeros vean su ejemplo. Además, señaló que espera progresar junto al DT Xabi Alonso y retribuir la confianza que este le ha brindado.

Un futbolista que sirve al país desde su club y ya está disponible para la Selección de Ecuador

En los aspectos en los que ahondó, Moisés Caicedo también se refirió a la influencia que ha tenido en el club para que ponga sus miradas en Ecuador. En septiembre, la escuadra de Londres remodeló una cancha en el sector del Guasmo Norte, en Guayaquil.

“Fue un momento de orgullo porque el Chelsea está haciendo cosas en Ecuador y creo que yo les abrí la puerta“, manifestó. Además, volvió a agradecer al público del país y de Inglaterra que lo apoya con el plantel londinense.

Can’t Tame Us arrives in Ecuador. 🇪🇨 Following our first reveal in Rio, we’re unveiling the next court refurbishment in Guayaquil. https://t.co/xfShvI1Itu — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 18, 2026

Debido a su lesión, Caicedo aún no ha sido dirigido por Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. El DT argentino reemplazó a Sebastián Beccacece tras la Copa del Mundo y disputó tres amistosos entre septiembre y octubre, los cuales terminaron en dos empates y una derrota.

La siguiente fecha FIFA será en noviembre y Ecuador espera jugar ante Costa Rica y Bolivia, según manifestaron fuentes cercanas a la FEF a este medio. En aquella jornada, Caicedo podrá estar disponible para un llamado de Gallardo.

Te recomendamos