Moisés Caicedo y sus compañeros en el Brighton. ¿A quiénes admira?

Moisés Caicedo, del Brighton, ante Mohamed Salah, del Liverpool, el 1 de octubre del 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo participó en una entretenida entrevista publicada en video por el Brighton, este 10 de enero del 2023. El tricolor contesta en inglés y se refiere a varios de sus compañeros. ¿A quién admira en el equipo?

El deportista tricolor participó de una serie de entrevistas, denominadas 'Who is... with Moisés Caicedo' (¿Quién es... con Moisés Caicedo). La suya se publicó en las cuentas oficiales del Brighton & Hove Albion.

En la charla le preguntan sobre varios de sus compañeros y reconoce que los jugadores más veloces del equipo son el japonés Kaoru Mitoma y el inglés Tariq Lamptey.

El más fuerte, el delantero alemán Deniz Undav. "Sí, él es muy fuerte", asegura Caicedo.

¿Quién es el jugador más gracioso?

Ante la inquietud del jugador más gracioso, Moisés Caicedo no duda en nombrar a su compatriota Pervis Estupiñán.

"Pervis siempre está bromeando con Jeremy (Sarmiento) y Julio (Enciso)", afirma.

El 'Niño Moi' contó que los jugadores latinoamericanos intentan mejorar permanentemente su inglés y que Pervis suele decirle al joven ariete paraguayo Julio César Enciso que su inglés es mejor. "Mi inglés es mejor", asegura Caicedo entre risas.

Caicedo también reconoce que Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Julio Enciso y él a veces llegan tarde a las prácticas.

¿A quién quieres en tu equipo?

"Karau Mitoma porque es un jugador fantástico. Disfruto cuando Kaoru juega porque hace el juego fácil, sencillo", aseguró 'Moi' Caicedo sobre el futbolista japonés Karau Mitoma.

¿El más hábil?

"Karau Mitoma"

Los ecuatorianos Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, durante un entrenamiento en el complejo deportivo del Brighton Hove & Albion. Foto: Instagram Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo

Moisés Caicedo Corozo, de 21 años, es el futbolista ecuatoriano mejor valorado de la actualidad. Su pase se estima en unos USD 40 millones.

Sus actuaciones en el Brighton, equipo que marcha octavo en la Premier League, despiertan cada vez más admiración entre los aficionados y desde hace varias semanas se habla que poderosos clubes europeos están interesados en ficharlo.

Por supuesto, en el Brighton quieren que se quede. Es una de las piezas claves del DT Roberto De Zerbi.

El volante tricolor, quien se destacó en el Mundial Qatar 2022, se siente cómodo en el club. Allí comparte camerino con sus compatriotas Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán.

Además, se lo ha visto compartiendo fuera de las canchas también con el paraguayo Julio Enciso, el argentino Alexis Mac Allister, el golero español Robert Sánchez, entre otros que jugadores.

Visita nuestros portales: