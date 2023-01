'Niño Moi', 'Moisex', 'CaiceGod'; los apodos de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo, jugador de la Selección de Ecuador. Foto: Twitter @LaTri

Redacción Deportes

Hace algún tiempo el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo fue consultado sobre qué apodo prefería. Entre risas, el deportista del Brighton & Hove Albion confirmó que hay un 'mote' en particular que le agrada más que otros.

A sus 21 años el tricolor Moisés Isaac Caicedo Corozo se destaca en el Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League, una de las ligas de fútbol más prestigiosas del mundo.

Su habilidad con el balón y su inteligencia para el juego lo han puesto en la mira de grandes clubes de Europa, al punto que este 5 de enero del 2022 se habla que podría cambiar de representante ante un eventual fichaje a otro equipo.

Eso sí, en su club lo adoran y quieren que se quede para que el Brighton siga con la tremenda campaña que realiza con los otros tricolores del club como son Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento.

Su desempeño en el 'EcuaBrighton' le ha valido la admiración de los hinchas, que hasta han coreado canciones con su nombre. Es más, entre los aficionados o los periodistas han salido varios sobrenombres con los que se nombra al tricolor.

'Moi', 'Niño Moi', 'Moisex', 'CaiceGod', son algunos de los apodos con los que la prensa deportiva también se refiere al ecuatoriano que se destacó en el reciente Mundial Qatar 2022.

El apodo que gusta a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo, figura del Brighton & Hove Albion, es también admirado por su forma de ser. A diferencia de otros deportistas que triunfan a corta edad, él se ha mantenido tranquilo. Así lo ha dejado ver en varias entrevistas que le han realizado y que incluso están disponibles en redes sociales.

En el 2022, en una entrevista realizada para DirecTV por el periodista José Carlos Crespo se refirió al apodo que prefiere.



“Muchos me dicen ‘Niño Moi’, eso me gusta porque soy un niño (entonces tenía 20 años). Ese el único que me han dicho”, comentó el santodomingueño.



Debido a su respuesta, el reportero le dijo de otras formas en la que es nombrado, específicamente el apodo ‘Moisex’, que incluso se hizo viral en redes sociales por sus destacadas actuaciones con el Brighton & Hove Albion.



Con una sonrisa en el rostro por aquel apodo, Caicedo aseguró que ‘Niño Moi’ es el que más le agrada. “Me gusta cuando veo publicaciones llamándome niño”, culminó.

En una entrevista para DirecTV, Moisés Caicedo se refirió al apodo que prefiere.

Brighton lo quiere

El interés de varios clubes de Inglaterra por Moisés Caicedo preocupa al DT de Brighton, Roberto de Zerbi. El entrenador quiere que el ecuatoriano se quede en su equipo.

Hasta finales del 2022 se conoció que clubes grandes de la Premier League habrían puesto sus ojos en 'Moi' Caicedo. Se ha mencionado al Liverpool, Chelsea o Real Madrid, entre otros.

"Me gustaría mantener a todos los jugadores en el equipo y me gustaría añadir algunos. Mi esperanza está en que (Moisés) Caicedo y (Alexis) Mac Allister se queden con nosotros”, dijo De Zerbi a finales del 2022.

Ahora, se habla que Caicedo cambiaría de representante. Esto, ante una eventual salida hacia otro club. ¿Será que 'Niño Moi' cambia de club?

Visita nuestros portales: