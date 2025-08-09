En un homenaje publicado este sábado 9 de agosto por la Uefa en sus plataformas digitales para rendir tributo al futbolista palestino Suleiman al-Obeid, la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, expresó su molestia por el silencio del organismo respecto a las circunstancias de su fallecimiento.

“¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”, escribió Salah en su cuenta de X, respondiendo directamente a la publicación del ente rector del fútbol europeo, que recordaba a quien era conocido como el “Pelé palestino”.

Suleiman al-Obeid murió el pasado miércoles 5 de agosto. Según la Federación Palestina de Fútbol ocurrió después de que fuerzas de ocupación israelíes atacaran a personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. En un comunicado oficial, la institución lamentó su muerte y destacó que dejó viuda, dos hijos y tres hijas huérfanas.

“‘La Gacela’, ‘La Perla Negra’, ‘Enrique de Palestina’ y ‘El Pelé del fútbol palestino’ son apodos que acompañaron a la estrella que conquistó los estadios de Palestina”, agregó el mensaje de la federación.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

La trayectoria de Suleiman al-Obeid

Al-Obeid comenzó su carrera en el Khadamat Al-Shati, su club natal. Posteriormente, se trasladó a Cisjordania para unirse al Centro Juvenil Al-Amari (2009-2013). Allí ganó la primera edición de la Liga Profesional Palestina en la temporada 2010-2011.

Tras un regreso al Khadamat Al-Shati, fichó por el Club Deportivo Gaza. En este club fue máximo goleador de la Liga Premier de las Gobernaciones del Sur en 2015-2016, con 17 goles.

Regresó nuevamente al Khadamat Al-Shati y volvió a ser máximo artillero de la Liga Premier en 2016-2017, anotando 15 goles.

Su talento y velocidad lo llevaron a la Selección Nacional de Palestina. Allí disputó 24 partidos y anotó dos goles, destacando una espectacular tijera ante Yemen en el Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental de 2010.

En total, Suleiman al-Obeid marcó más de 100 goles a lo largo de su carrera. Se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del fútbol palestino.

