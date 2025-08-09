Kendry Páez sumó sus primeros minutos con el Racing de Estrasburgo desde su llegada al club francés. El volante ecuatoriano debutó este sábado 9 de agosto en un amistoso frente al Mainz 05, disputado en el Mewa Arena, en Alemania. El encuentro terminó con derrota para el equipo francés por 2-1.

Lo que realmente captó la atención no fue el desempeño de Páez, sino el número que lució en su camiseta. El ecuatoriano utilizará el dorsal 16 en su primera temporada en Europa, manteniendo así el número que lo acompañó tanto en Independiente del Valle como en sus inicios con la Selección de Ecuador.

Más noticias:

Lo que hizo Kendry Páez en su debut con Racing Club Estrasburgo

Este partido amistoso marcó el inicio de una nueva etapa para Páez, quien llega a Estrasburgo con la misión de adaptarse al ritmo del fútbol europeo y ganar experiencia en una liga competitiva del continente.

Su cesión por una temporada forma parte del plan del Chelsea para que el jugador gane experiencia antes de incorporarse de manera definitiva al club londinense.

Su evolución será clave no solo para su futuro en Europa, sino también para la Selección de Ecuador, que lo proyecta como una de sus figuras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

C’est la pause à Mayence, au terme d’une mi-temps équilibrée les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos (0-0). 🤜🤛#LaForceDunePassion | #M05RCSA pic.twitter.com/Mkpf0trdUL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 9, 2025

Primera pretemporada en Europa

Kendry Páez, una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, se integró el pasado martes 5 de agosto a la pretemporada del Racing de Estrasburgo, tras finalizar sus vacaciones y participar como invitado del Chelsea en el Mundial de Clubes.

De momento, con el club francés, Páez no participó en el primer amistoso disponible, ya que recién se había integrado al equipo y fue ubicado en la tribuna. En el segundo encuentro, disputó algunos minutos, marcando así su debut en el equipo dirigido por Liam Rosenior.

El estreno del ecuatoriano en competiciones oficiales podría darse el domingo 17 de agosto.

En dicha fecha, el Racing de Estrasburgo visite al Metz en el Stade Saint-Symphorien, por la primera jornada de la Ligue 1, a las 10:15 (hora de Ecuador).

Enlace externo: El primer club del ecuatoriano

Entrevista a Luis Alfonso Chango