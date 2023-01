Futbolista mexicano organizó una fiesta temática de 'El Chapo' Guzmán para su hijo

El jugador del Cruz Azul, Julio César Domínguez, organizó una fiesta temática de 'El Chapo' para su hijo de 12 años. Foto: Instagram

Redacción Deportes (I)

Ese fue regalo que Julio César Domínguez, defensa del Cruz Azul, le obsequió a su hijo por su cumpleaños número 12. Por ese gesto, el zaguero fue duramente criticado.

Aquello lo obligó a disculparse a través de un comunicado. "Somos gente que impulsa el deporte, además de los valores y principios de una institución ejemplar, como lo es el Club de Futbol Cruz Azul".

Añadió que: "Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni yo, ni mi familia, promovemos o justificamos ningún tipo de violencia".

Latinus -en su cuenta oficial de Instagram- hizo eco de la noticia y ahí la gente escribió: "No es por generalizar, pero muchos futbolistas no se distinguen precisamente por su nivel educativo ni cultural; aunque el sentido común no se estudia". Otra persona puso: "Qué gran ejemplo de Papá. Ver a 'El Chapo' cómo un ídolo, por eso estamos como estamos en México, sigan produciendo series de narcos que los hacen ver cómo lo mejor de la vida y los placeres".

En la fiesta

En la celebración, los menores de edad usaron gorras en las que se leía 'JGL' y 'Chapiza'; eso en referencia a Joaquín Guzmán Loera ('El Chapo'). Otros invitados -en cambio- usaron pasamontañas y usaron pistolas de juguete.

De acuerdo con el portal mexicano El Financiero, al evento también acudieron otros futbolistas como Carlos Rodríguez y Alonso Escoboza.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Domínguez y se viralizaron rápidamente. La fiesta infantil temática se realizó a solo pocos días del enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, después de la recaptura de Ovidio 'El Ratón' Guzmán, hijo de 'El Chapo'.