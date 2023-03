Marcos Zambrano, ¿quién es el joven que rechazó a la Sub-20 de Ecuador?

Marcos Zambrano, futbolista que puede jugar por la Selección de Ecuador y Estados Unidos, en su presentación con el Benfica. Foto: Instagram@benficacampus

El nombre de Marcos Zambrano ya sonaba como una de las promesas del fútbol ecuatoriano pero recientemente le dijo que no a la Selección Sub-20 de Ecuador.

En rueda de prensa, Miguel Bravo -DT del combinado juvenil- explicó el por qué de ciertas ausencias en el microciclo que lo estrenó como estratega de la escuadra. En torno al ariete de 18 años señaló que este decidió que, de momento, no quería formar parte de la escuadra a pesar de que se le extendió el llamado.



"Se hizo la invitación para ver la disponibilidad y respondió que no desea venir acá", expresó el entrenador. Ante su negativa, los delanteros que se entrenan en la Casa de la Selección son Justin Cuero, Jairón Charcopa, Yaimar Medina, Alan Minda y Cristopher Zambrano.



El futbolista, que el mismo día recibió el llamado de Estados Unidos para un campamento sub-19, optó por acudir a tal cita. Con los norteamericanos se encuentra en Argentina, donde disputará amistosos con su combinado de la misma categoría y con Racing de Avellaneda.



Gracias a su doble nacionalidad, el futbolista es seguido por la Tri como por el cuadro de las barras y las estrellas. Su padre mencionó que aún no ha decido a que selección representar, pero que cuando lo haga tomará la mejor decisión.

Inicios en Ecuador y éxito en Estados Unidos

El futbolista nació en Ecuador el 20 de enero del 2005. Aunque su progenitor negó que previamente haya sido llamado a alguna selección juvenil o microciclo, este estuvo con la Sub-16 de acuerdo a su actual club.



Sus inicios futbolísticos los tuvo en Ecuador, donde estuvo en las categorías más jóvenes de El Nacional, Clan Juvenil y Norteamérica de Guayaquil. Al mudarse a Estados Unidos se unió la academia del Philadelphia Union, allí se destacó y mostró tener un gran potencia.



Con su primer elenco del extranjero estuvo desde el 2020 hasta diciembre de 2022. En el conjunto se hizo con un campeonato sub-17 y jugó la MLS Next Pro con el equipo de reserva. Su hermano menor Matteo Zambrano -también convocable para las mencionadas selecciones- se desempeña en el Inter de Miami.

Salto hacia el Benfica

En enero del 2023, Marcos Zambrano se traslado hacia el Benfica de Portugal. Con los europeos fue ubicado en el plantel sub-23 y debutó a dos semanas de su llegada en un partido frente al Astoril.



Al momento de su llegada, el ariete señaló haber cumplido un sueño y estaba emocionado por formar parte de uno de los clubes que brinda una de las más completas formaciones del mundo. Asimismo, recalcó se encontraba en el mejor equipo luso y que esperaba aportar con trabajo y goles para ganar todas las competencias.

¿Se va con Estados Unidos?

Con Estados Unidos, Marcos Zambrano ha formado parte de las categorías sub-17, 19 y 20. Con aquellas categorías ha tenido campamentos y ha disputado torneos.



Junto al elenco de la Concacaf ganó la Slovenia Nations Cup a la que fueron invitados. Su primer llamado con la Sub-20 de la escuadra fue en octubre de 2022.



De acuerdo al padre del atacante, su negativa se dio puesto a que ya existía un equipo formado en Ecuador, que fue alcanzó la clasificación al Mundial de Indonesia. Por tal razón no era el momento adecuado para aceptar una convocatoria. Asimismo, a este le parecía injusto y consideraba que tampoco tendría espacio.

