Marcos Zambrano no jugará el Mundial Sub 20

Marcos Zambrano, futbolista que puede jugar por la Selección de Ecuador y Estados Unidos, en su presentación con el Benfica. Foto: Instagram@benficacampus

Redacción Bendito Fútbol (D)

Marcos Zambrano, futbolista que rechazó jugar por Ecuador, no irá al Mundial Sub 20 de Argentina con la selección de Estados Unidos.

En la lista que presentó Mikey Varas, entrenador de Estados Unidos, no está Marcos Zambrano, jugador nacido en Guayaquil y que actualmente milita en el Benfica de Portugal, club que no le dio permiso para ir al Mundial en Argentina.



Mikey Varas citó a siete mediocampistas sin el nombre de Marcos Zambrano. Todos los llamados por Estados Unidos juegan en equipos que pertenecen a la Major League Soccer (MLS).



Estados Unidos integra el grupo B del Mundial de Argentina.

El 20 de mayo debutará ante Ecuador en el estadio Bicentenario de San Juan; el 23 se verá las caras con Fiyi en el mismo estadio; y, en la tercera fecha se cruzará contra Eslovaquia, nuevamente en el Bicentenario.

​

Marcos Zambrano rechazó a Ecuador

El 21 de marzo Miguel Bravo, entrenador de Ecuador Sub 20, explicó las razones por las que Marcos Zambrano no fue considerado para defender la camiseta de Ecuador.



"Enviamos un comunicado al club y consultamos si podría se considerado para la convocatoria y el Mundial. La respuesta fue que, por el momento, el jugador decidió no participar. Se hizo la invitación para ver la disponibilidad y respondió que no desea venir acá", señaló Miguel Bravo.

​

¿Quién es Marcos Zambrano?

Marcos Zambrano nació el 20 de enero del 2005. Sus inicios futbolísticos los tuvo en Ecuador, donde estuvo en las categorías más jóvenes de El Nacional, Clan Juvenil y Norteamérica de Guayaquil.



Al mudarse a Estados Unidos se unió la academia del Philadelphia Union, allí se destacó y mostró tener un gran potencial.



Con su primer elenco del extranjero estuvo desde el 2020 hasta diciembre de 2022. En el conjunto se hizo con un campeonato sub-17 y jugó la MLS Next Pro con el equipo de reserva.



En enero del 2023, Marcos Zambrano se trasladó hacia el Benfica de Portugal.

Visita nuestros portales: