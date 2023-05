Roma supera al Leverkusen de Piero Hincapié en semifinal de Europa League

Piero Hincapié (der.) en el partido de la Europa League entre Roma y Bayer Leverkusen. Foto: @bayer04_es

Redacción Bendito Fútbol (D)

El Bayer Leverkusen jugó de visita contra la Roma, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Europa League. El elenco alemán, del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié, perdió por la mínima diferencia.

Con Hincapié como titular, la escuadra del ecuatoriano se plantó en el Olímpico de Roma ante los italianos. El plantel farmacéutico llegó tras haber superado al Union Sain Guillose de Bélgica en la fase previa.



En su llave contra el equipo belga, el Leverkusen debió sacar adelante la serie como visitante. En el compromiso de ida empató y en la vuelta selló el pase con una goleada.



Antes había dejado en el camino al Ferencváros de Hungría y al Mónaco de Francia. Su arribo a la UEFA Europa League se produjo tras ganar quedar en el tercer lugar de su grupo de la Champions League.



Los romanos, por su parte, vencieron en la fase previa a uno de los favoritos. En tiempos extra dieron vuelta a la serie y golearon al Feyernoord -líder de Países Bajos- como locales.



Leverkusen espera su cotejo de vuelta

En la primera mitad del duelo entre alemanes e italianos, el partido lució parejo. El marcador también hizo justicia a lo mostrado y no se inclinó a ningún lado.



La 'Loba', como llaman al equipo de Roma, tuvo llegadas al arco rival pero no consiguió batir al guardameta de los teutones. Los defensas, con Hincapié a la cabeza, se mostraron firmes y contaron con la colaboración de su arquero.



Los ataques del Bayer Leverkusen llegaron, en su mayoría, desde el costado izquierdo, pero no pudieron ser concretados. La falta de puntería y de potencia en sus remates les pasó factura. El equipo local logró su gol en el minuto 62, a través de su mediocampista Edoardo Bove.

El cotejo de vuelta será el jueves 18 de mayo de 2023 a las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio del equipo alemán, el BayArena.

