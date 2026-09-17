Marcelo Gallardo no tendrá un asistente ecuatoriano en la Selección

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo fue presentado este jueves 17 de septiembre de 2026 como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y una de las primeras definiciones de su proyecto quedó en el cuerpo técnico. El argentino trabajará con colaboradores de su confianza y, por ahora, Matías Biscay, su histórico asistente, no estará en el inicio de esta nueva etapa del fútbol ecuatoriano.

Durante la presentación en la Casa de la Selección, en Quito, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), señaló que no está contemplada la incorporación de un asistente técnico ecuatoriano. La estructura de trabajo se conformará con el equipo que Gallardo decidió traer para afrontar su primera experiencia al frente de una selección nacional.

Gallardo arma en Ecuador la selección sin Biscay

La ausencia de Biscay marca una diferencia respecto de los anteriores ciclos de Gallardo. El asistente acompañó al entrenador desde 2011, cuando inició su carrera como director técnico en Nacional de Uruguay, y posteriormente estuvo a su lado en River Plate y Al-Ittihad. Sin embargo, esta vez no viajó a Ecuador por una situación personal.

Consultado sobre esa ausencia, Gallardo dejó abierta la posibilidad de reencontrarse profesionalmente con quien ha sido una de las personas más cercanas durante su carrera. “Biscay no solo es un asistente, es un hermano de vida”, sostuvo el entrenador, quien explicó que debe respetar la decisión de su colaborador y que existe la posibilidad de que se incorpore más adelante.

La relación entre ambos supera el trabajo cotidiano. Biscay estuvo desde el nacimiento de la carrera de Gallardo como entrenador y formó, junto con Hernán Buján, parte de la estructura que acompañó al argentino durante sus etapas más extensas en los banquillos. Su ausencia, por ello, obliga a una reorganización interna, aunque no implica por ahora la llegada de un asistente ecuatoriano.

El círculo de confianza de Gallardo llega a la Tri

Hernán Buján asumirá un papel central dentro del nuevo cuerpo técnico. También forman parte del grupo colaboradores que han trabajado previamente con Gallardo, entre ellos Mariano Barnao, Pablo Dolce, Marcelo Tulbovitz, Diego Gamalero, Alejandro Albornoz, Nahuel Hidalgo, Juan Carlos Docabo y Franco Bombicino, en distintas áreas técnicas, físicas, de análisis y recuperación.

La conformación del equipo ya había empezado a conocerse antes de la presentación. Según publicó EL COMERCIO el 15 de septiembre de 2026, varios de los colaboradores elegidos por el argentino trabajan con él desde hace años y Buján ocuparía el espacio que deja inicialmente Biscay.

El armado permite entender una de las primeras decisiones del nuevo proceso: Gallardo pretende trasladar a la Selección de Ecuador una metodología sostenida por personas que conocen su forma de entrenar, analizar partidos y gestionar al plantel. Para los futbolistas ecuatorianos, esto supone adaptarse desde el comienzo a una estructura de trabajo que llega prácticamente conformada.

El primer examen será en Asia

El margen para instalar esa metodología será corto. Gallardo debutará el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en Suwon, antes de continuar la gira por Japón. Será el primer contacto competitivo del nuevo cuerpo técnico con un plantel que mantendrá buena parte de la base que disputó el último Mundial.

El entrenador anticipó que buscará un equipo que compita con convicción, disciplina y trabajo, y sostuvo que su objetivo será ir más allá de participar. La primera convocatoria y los amistosos en Asia mostrarán las decisiones iniciales de un proceso que tiene como próximos grandes horizontes la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Preguntas frecuentes sobre el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en Ecuador:

❓ ¿Matías Biscay formará parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en Ecuador? Por ahora, Matías Biscay no estará en el inicio del proceso de Gallardo con la Selección de Ecuador.

El histórico asistente del entrenador argentino no viajó al país por una situación personal. Gallardo explicó que respeta su decisión y dejó abierta la posibilidad de que pueda incorporarse posteriormente. ❓ ¿Por qué es importante Matías Biscay en la carrera de Marcelo Gallardo? Biscay acompañó a Gallardo desde que comenzó su carrera como entrenador en 2011.

Trabajó junto al argentino en Nacional de Uruguay, River Plate y Al-Ittihad. Gallardo destacó además su relación personal durante la presentación y aseguró que Biscay “no solo es un asistente, es un hermano de vida”. ❓ ¿Habrá un asistente técnico ecuatoriano en el equipo de Gallardo? Por ahora, no está contemplada la incorporación de un asistente técnico ecuatoriano.

Francisco Egas, presidente de la FEF, explicó durante la presentación que Gallardo trabajará con la estructura de colaboradores que decidió traer para su primera experiencia al frente de una selección. ❓ ¿Quién ocupará un papel central ante la ausencia de Biscay? Hernán Buján tendrá un papel importante dentro del nuevo cuerpo técnico.

Buján también mantiene una extensa relación profesional con Gallardo y forma parte de su círculo de confianza. El equipo incluye además colaboradores para las áreas técnicas, físicas, de análisis y recuperación. ❓ ¿Cuándo será el primer partido de Gallardo como entrenador de Ecuador? Gallardo debutará el 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur, en Suwon.

El entrenador tendrá poco tiempo para implementar su metodología antes de la gira por Asia. Esos primeros encuentros servirán para observar sus decisiones iniciales en un proceso que apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

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