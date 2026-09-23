Manoly Baquerizo hace historia en la Champions ante el todopoderoso Barcelona

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Manoly Baquerizo se convirtió este miércoles 23 de septiembre de 2026 en la primera jugadora ecuatoriana en disputar la Champions League Femenina. Lo hizo con la camiseta del Paris FC enfrentando al poderoso FC Barcelona.

Manoly Baquerizo jugó 45 minutos

Manoly Baquerizo, con el número tres en su espalda, arrancó en el equipo titular del Paris FC recostada sobre la banda izquierda de la defensa, en la que tuvo la tarea de frenar los ataques de las talentosas jugadoras del equipo español.

Disputó los primeros 45 minutos, en los que recibió una tarjeta amarilla a los 22′ por cometerle una infracción a la noruega Caroline Graham Hansen. Para el segundo tiempo fue sustituida por la francesa Fiona Maeva Liaigre.

Baquerizo nació hace 27 años en Guayaquil. Su polifuncionalidad le permite desempeñarse como lateral o extrema izquierda, destacándose por su capacidad física, intensidad y agilidad para defender y lanzarse al ataque.

Antes de llegar a Francia, desarrolló su carrera en España en clubes como el Granada CF, Deportivo Alavés y CP Cacereño, y en Estados Unidos en el Montverde Eagles y Clayton State University en su época estudiantil.

Con la Selección de Ecuador lleva disputados más de 40 partidos entre la Liga de Naciones Femenina (eliminatorias para el Mundial Brasil 2027), la Copa América 2025 y encuentros amistosos, tomando la posta en la capitanía dejada por Gigi Moreira.

El próximo reto de Baquerizo con el equipo nacional será la primera fase del repechaje para la Copa del Mundo, en la que enfrentará a Ghana, Sudáfrica y China Taipéi entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

Si Ecuador termina entre los dos primeros puestos de esta fase, avanzará a la fase final del repechaje, programada del 23 de febrero al 6 de marzo del siguiente año, en la que esperan Venezuela, dos selecciones de la CONCACAF y una de la UEFA.

El Barcelona no tuvo piedad con el Paris FC

El Barcelona, vigente campeón de Europa, remontó este miércoles el tanto inicial de Evelyne Viens para el Paris FC y acabó goleando por 5-2 al conjunto francés en su estreno en la Champions, en una noche que dejó además el primer gol de Kerolin Nicoli con la camiseta azulgrana.

La brasileña, el fichaje más caro de la historia del equipo, firmó el empate y abrió el camino de la remontada, completada con un doblete de Ewa Pajor y los tantos de Clara Serrajordi y Caroline Graham.

El triunfo permite al conjunto azulgrana sumar sus tres primeros puntos en la fase de liga, antes de viajar a Roma la próxima semana para disputar su segundo encuentro ante el conjunto italiano, que en esta fecha empató 0-0 ante el Oud-Heverlee Leuven belga.

El Paris FC recibirá en casa al Arsenal, que en esta fecha se impuso 1-0 al HB Køge de Dinamarca con un agónico tanto de Mariona Caldentey a los 90+3′ desde el punto penal.

Te recomendamos: