Manoly Baquerizo será la primera ecuatoriana en jugar Champions

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Manoly Baquerizo se convertirá en la primera futbolista ecuatoriana de la historia en hacerse presente en la UEFA Champions League. La tricolor fue fichada por el Paris FC para la vigente temporada y tendrá seis enfrentamientos.

El sorteo de la UEFA Champions League Femenina para el Paris FC y Manoly Baquerizo

Este viernes 4 de septiembre del 2026 se llevó a cabo el sorteo del torneo femenino más importante de clubes de Europa. En el evento, la UEFA expuso los rivales que tendrá cada escuadra, aunque no dio a conocer fechas ni horarios.

El Paris FC tendrá seis partidos, tres como local y tres como visitante. Los rivales serán Arsenal, Häcken, HB Køge, FC Barcelona, Real Madrid y Servette. Su orden tampoco está definido.

La liga francesa para Baquerizo y el Paris FC, además, tampoco ha iniciado. El primer partido oficial para el equipo y la ecuatoriana será este domingo 6 de septiembre del 2026, a las 08:00, ante el Nantes. Antes, la tricolor solo disputó un partido amistoso frente al Bayern Múnich, en el que cayó 2-0.

Manoly Baquerizo y su trayectoria en el fútbol femenino

Manoly Baquerizo tiene 27 años, nació en Guayaquil, y empezó en Talleres Emanuel, equipo de la provincia de Santa Elena en Ecuador. En 2015 se trasladó hacia Estados Unidos y pasó por Montverde Academy y, en el fútbol universitario, estuvo en la Clayton State University, entre 2016 y 2019.

Para el 2020, Baquerizo dio el salto hacia España y estuvo en el Cacereño, entre 2020 y 2024. Jugó cuatro temporadas y anotó 18 tantos en 80 partidos. Allí consiguió disputar una semifinal por el ascenso a la Liga F en 2023.

En la temporada 2024, la ecuatoriana recaló en Deportivo Alaves, donde anotó siete goles. Para la siguiente se marchó al Granada, con el que anotó cinco y brindó una asistencia. Tras aquel ciclo se mudó hacia el Paris FC. Se desempeña como lateral zurda.

Una referente de la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Manoly Baquerizo ha llegado a consolidarse como una de sus referentes. Es una de las capitanas y cuenta con 41 apariciones internacionales con la Tri Femenina.

La defensora estará presente con el equipo que dirige Eva Espejo en el repechaje hacia el Mundial de 2027. El evneto se llevará a a cabo entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre del 2026.

Enel repechaje, las tricolores se enfrentarán a Ghana, Sudáfrica y China Taipei. En caso de que consigan terminar entre las dos mejores, irán a una segunda fase con la selección que las acompañe, y selecciones más, para definir tres boletos hacia el certamen.