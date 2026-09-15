La Champions confirmó las sedes de las siguientes tres finales

La final de la Champions 2026-2027 se disputará en el Wanda Metropolitano de Madrid.

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El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó este martes 15 de septiembre de 2026 las sedes de las finales de sus torneos de clubes para las próximas temporadas en hombres y mujeres.

La Champions regresa al Camp Nou

El Camp Nou de Barcelona recibirá la final de la Champions League masculina por tercera vez en 2029, mientras el Allianz Arena será escenario del partido decisivo en 2028, también por tercera vez.

La decisión se tomó en una reunión celebrada en Salónica, Grecia. El organismo también definió las sedes de la Champions femenina para 2028 y 2029. El Parc Olympique de Lyon acogerá la primera, mientras el Estadio Nacional de Gales, en Cardiff, recibirá la siguiente.

El Camp Nou se impuso en la carrera por la final masculina de 2029 frente a Wembley. El estadio londinense, sin embargo, será sede de las semifinales y la final de la Eurocopa 2028, torneo que organizarán Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

El estadio del Barça ya fue escenario de dos finales de la Copa de Europa. En 1989, el Milan derrotó 4-0 al Steaua de Bucarest; y en 1999, el Manchester United venció 2-1 al Bayern de Múnich. Para 2029 tendrá aforo para 104 600 espectadores.

Construido en 1957, el Camp Nou también aparece en la candidatura española para el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos. La RFEF lo incluyó entre las sedes propuestas para recibir el partido inaugural y la final de la competición de selecciones.

La final de la actual temporada se disputará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid, que será el escenario del partido decisivo por segunda vez. La primera fue en 2019, cuando se consagró el Liverpool.

El organismo europeo también repartió las finales de la Europa League, la Conference League y la Supercopa. Bucarest, Belgrado, Turín, Budapest, Ámsterdam y Astaná figuran entre las ciudades elegidas para albergar estos partidos en las próximas temporadas.

Champions League

CategoríaAñoEstadioCiudad
Masculina2027MetropolitanoMadrid
Masculina2028Allianz ArenaMúnich
Masculina2029Camp NouBarcelona
Femenina2027Estadio NacionalVarsovia
Femenina2028Parc Olympic de LyonLyon
Femenina2029Estadio Nacional Cardiff

Europa League

AñoEstadioCiudad
2027Stadion FrankfurtFrankfurt
2028Nacional ArenaBucarest
2029Estadio Nacional de SerbiaBelgrado

Conference League

AñoEstadioCiudad
2027Beşiktaş ParkEstambul
2028Juventus StadiumTurín
2029Puskás ArenaBudapest

Supercopa de Europa

AñoEstadioCiudad
2027Johan Cruyff ArenaÁmsterdam
2028Astana ArenaAstaná

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