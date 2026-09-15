La Champions confirmó las sedes de las siguientes tres finales

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó este martes 15 de septiembre de 2026 las sedes de las finales de sus torneos de clubes para las próximas temporadas en hombres y mujeres.

La Champions regresa al Camp Nou

El Camp Nou de Barcelona recibirá la final de la Champions League masculina por tercera vez en 2029, mientras el Allianz Arena será escenario del partido decisivo en 2028, también por tercera vez.

La decisión se tomó en una reunión celebrada en Salónica, Grecia. El organismo también definió las sedes de la Champions femenina para 2028 y 2029. El Parc Olympique de Lyon acogerá la primera, mientras el Estadio Nacional de Gales, en Cardiff, recibirá la siguiente.

El Camp Nou se impuso en la carrera por la final masculina de 2029 frente a Wembley. El estadio londinense, sin embargo, será sede de las semifinales y la final de la Eurocopa 2028, torneo que organizarán Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

El estadio del Barça ya fue escenario de dos finales de la Copa de Europa. En 1989, el Milan derrotó 4-0 al Steaua de Bucarest; y en 1999, el Manchester United venció 2-1 al Bayern de Múnich. Para 2029 tendrá aforo para 104 600 espectadores.

Construido en 1957, el Camp Nou también aparece en la candidatura española para el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos. La RFEF lo incluyó entre las sedes propuestas para recibir el partido inaugural y la final de la competición de selecciones.

La final de la actual temporada se disputará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid, que será el escenario del partido decisivo por segunda vez. La primera fue en 2019, cuando se consagró el Liverpool.

El organismo europeo también repartió las finales de la Europa League, la Conference League y la Supercopa. Bucarest, Belgrado, Turín, Budapest, Ámsterdam y Astaná figuran entre las ciudades elegidas para albergar estos partidos en las próximas temporadas.

Champions League

Categoría Año Estadio Ciudad Masculina 2027 Metropolitano Madrid Masculina 2028 Allianz Arena Múnich Masculina 2029 Camp Nou Barcelona Femenina 2027 Estadio Nacional Varsovia Femenina 2028 Parc Olympic de Lyon Lyon Femenina 2029 Estadio Nacional Cardiff

Europa League

Año Estadio Ciudad 2027 Stadion Frankfurt Frankfurt 2028 Nacional Arena Bucarest 2029 Estadio Nacional de Serbia Belgrado

Conference League

Año Estadio Ciudad 2027 Beşiktaş Park Estambul 2028 Juventus Stadium Turín 2029 Puskás Arena Budapest

Supercopa de Europa

Año Estadio Ciudad 2027 Johan Cruyff Arena Ámsterdam 2028 Astana Arena Astaná

Te recomendamos: