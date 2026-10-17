Macará le impide ser campeón a Independiente del Valle, ¿qué le falta?

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Independiente del Valle tendrá que esperar para proclamarse campeón de la Liga Pro 2026. Macará frenó al conjunto de Sangolquí, este sábado 17 de octubre de 2026 en el estadio Bellavista de Ambato, y evitó que los rayados aseguren el título al vencer por 1-0.

Independiente del Valle era el favorito para ser campeón

Independiente del Valle llegó al compromiso con 77 puntos y una ventaja de 20 sobre Macará, su escolta en la liguilla por el título. Una victoria habría llevado a los ‘Rayados’ a 80 unidades y dejado una distancia de 23 sobre el conjunto ambateño.

Con únicamente 21 puntos por disputar para los ambateños y una distancia mayor de los rayados, el campeonato habría quedado sentenciado. A pesar de la distancia entre ambas escuadras, Macará tampoco podía dejar margen, pues busca lograr clasificarse de manera directa a los grupos de la Copa Libertadores.

La victoria de Macará sobre el conjunto negriazul fue la primera que consiguió en el año contra tal rival. Por su parte, Independiente del Valle sufrió su quinta derrota del año en 32 partidos, uno menos que Macará debido a un diferimiento ante Barcelona SC.

La victoria de Macará sobre Independiente del Valle

En el compromiso frente a Independiente del Valle, Macará fue el primero que pasó sustos. En dos jugadas estuvo a punto de quedar debajo del marcador, pero fue salvado por el VAR y por la intervención de su arquero.

A los 27 minutos de juego, Emerson Pata parecía poner el primer tanto del compromiso. Este recibió un pase filtrado, penetró en el área desde el costado izquierdo y remató a colocar. La pelota ingresó por la escuadra derecha, pero la acción fue invalidada. Los asistentes de video dictaminaron un fuera de juego en la jugada.

En el cierre de la primera mitad, a los 40′, los rayados recibieron un penal a su favor. Junior Sornoza fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos, pero el portero Rodrigo Rodríguez lo atajó.

Durante el segundo tiempo, finalmente, cayó el único gol del partido. Agustín Campana recibió un pase raso en el área y le dio la victoria a Macará a los 59′. El conjunto visitante se quedó con 77 puntos y los guaytambos llegaron a los 60.

¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón?

En función de la derrota, para lograr ser campeón, Independiente del Valle necesita tres puntos más y que esperar resultados de los celestes. Si alcanza los 80 puntos y Macará no gana, la diferencia será de 20 unidades y, tras la fecha 34, a los celestes solo les quedarán 18 unidades por disputar.

Eso significa que Independiente puede asegurar el título con una victoria en la cuarta jornada de la liguilla. La siguiente oportunidad llegará el viernes 23 de octubre, cuando los rayados reciban a Universidad Católica desde las 15:30 en su estadio.

En la fecha venidera Macará visitará a Liga de Quito durante el 24 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Si los ambateños triunfan, la definición se extenderá por lo menos una semana más, independientemente de lo que suceda con el equipo que dirige Joaquín Papá.

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