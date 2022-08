Luis Zubeldía quiere una victoria de Liga de Quito ante Barcelona

El DT Luis Zubledía se refirió al partido ante Barcelona Twitter Liga de Quito

Redacción Bendito Fútbol

El director técnico de Liga de Quito, Luis Zubeldía, realizó este viernes 26 de agosto de 2022 una rueda de prensa sobre el partido contra Barcelona SC por LigaPro

Entre los temas que trató el argentino fue su paso por el conjunto canario y la relación que mantiene con el plantel guayaquileño.

“Mi relación con Barcelona SC siempre he destacado que me trataron muy bien. Fueron importante en mi carrera. No solo estoy agradecido con Barcelona, sino con el país por haber tenido esa experiencia”, atizó Zubeldía.

Así mismo, el estratega destacó que hoy se debe a Liga de Quito, a la cual quiere muchísimo y que hará lo posible para conseguir los tres puntos en el estadio Monumental.

“Va a ser un partido difícil por la calidad de ambos planteles. Los dos queremos ganar (…) Queremos que el equipo traiga los tres puntos y darnos una alegría que sería importante”, agregó.

Análisis y plantel

Con respecto al partido en sí, Luis Zubeldía adelantó que contará con el equipo completo para viajar Guayaquil. La única baja sería Christian Cruz, que recién desde la siguiente semana empezará a trabajar con el equipo.

Además, destacó que no hay que aferrarse a las estadísticas porque no son saludables, esto con relación a que Liga está invicta en el Monumental desde 2017.

“La única presión que nosotros tenemos es que necesitamos los tres puntos. Lo que tiene que ver con la estadística no nos fijamos”, añadió.

Sobre la alineación, el argentino dejo entrever que si Jorge Célico alineaba como lo hizo ante orense, el técnico albo buscará un equipo más ancho para contrarrestar al rival.

“Hay que tener más recorridos defensivos y aprovechar los espacios que nos puedan presentar”, mencionó Zubeldía.

Sin embargo, comunicó que no variará mucho la alineación, ya que quiere mantener el esquema que vienen realizando y ha traído buenos resultados. “Hay que repetir los mismos patrones en un contexto diferente”, finalizó.