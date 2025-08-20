El sueño de Mushuc Runa en la Copa Sudamericana terminó en los octavos de final. El equipo ambateño firmó un gran torneo, brillando en fase de grupos y quedando a un paso de dar el batacazo eliminando a Independiente del Valle. La caída no fue bien digerida por el presidente vitalicio del club, Luis Alfonso Chango, quien soltó fuertes declaraciones tras el partido.

El martes 19 de agosto, en el Estadio Olímpico Atahualpa, el ‘Ponchito’ remontó la serie y estuvo a un minuto de avanzar. Ganaba 2-0 y rozaba la clasificación histórica, pero en la última jugada del encuentro, ya con 10 minutos de adición, Michael Hoyos marcó el descuento que llevó el duelo a la tanda de penales.

Desde los once pasos, la experiencia y el roce internacional de Independiente del Valle pesaron más. Los rayados se impusieron 4-2 y sellaron su boleto a los cuartos de final, dejando a Mushuc Runa con un sabor amargo por la forma en que se escapó la clasificación.

Luis Alfonso Chango acusó de ‘robo’

Tras el pitazo final, los medios aguardaron la salida de Chango desde la suite del ‘Coloso del Batán‘. Sin esperar preguntas, el dirigente se descargó con dureza:

“Simplemente, robaron el partido, nada más”, lanzó en primera instancia.

En su camino de salida insistió varias veces:

“Robo descarado, descarado”, repitió, aludiendo al tiempo de adición y al gol que forzó los penales.

Sus palabras rápidamente generaron polémica y se sumaron a la ola de críticas que ya rodeaban el arbitraje del encuentro.

Un ‘Ponchito’ histórico en Sudamericana

Más allá de la eliminación, la campaña de Mushuc Runa en la Copa Sudamericana 2025 quedará en la memoria. Fue la primera vez que disputó una fase final de un torneo Conmebol, y lo hizo con números sobresalientes.

En la fase de grupos terminó como el mejor equipo del torneo, invicto con 16 puntos: ganó cinco partidos y empató uno. Además, registró la segunda mejor ofensiva (12 goles a favor) y la segunda mejor defensa (solo 4 en contra).

El ‘Ponchito’ también firmó victorias históricas fuera de casa:

En Chile, 0-2 ante Palestino .

. En Argentina, 0-1 frente a Unión de Santa Fe .

. En Brasil, 1-2 contra Cruzeiro.

Entrevista Luis Alfonso Chango