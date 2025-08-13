Mushuc Runa recibió por fin una buena noticia en la Liga Pro, después de unos meses caóticos en el torneo ecuatoriano, donde ocupa el último lugar y es uno de los principales candidatos al descenso.

A través de un comunicado en redes sociales, el ‘Ponchito’ anunció este miércoles 13 de agosto que, a partir de la siguiente jornada, podrá volver a ser local en el Estadio de Echaleche, su casa, después de más de seis meses.

El club ambateño no jugaba en ese escenario desde octubre de 2024, cuando se dispuso su clausura por no cumplir con normas de construcción requeridas.

Desde entonces, Mushuc Runa tuvo que recibir a sus rivales en el estadio La Cocha, en Latacunga, y en este 2025 trasladó su localía al Olímpico de Riobamba.

“Mushuc Runa Sporting Club volverá a jugar en Echaleche, gracias a la autorización directa de la Liga Pro. Aclaramos que no existe ningún acercamiento formal ni acuerdo vigente con el Municipio de Ambato respecto al uso del estadio, tras aquella suspensión”, señaló el comunicado.

El regreso se producirá este sábado 16 de agosto, a las 14:00, cuando Mushuc Runa reciba a Aucas por la fecha 25 de la Liga Pro.

Mushuc Runa y una temporada de contrastes

La campaña 2025 del ‘Ponchito’ ha sido una paradoja futbolística. Mientras ha brillado a nivel internacional en la Copa Sudamericana, su presente en la Liga Pro es oscuro y preocupante.

Copa Sudamericana

En el plano continental, Mushuc Runa hizo historia al clasificar por primera vez a la fase de grupos de un torneo Conmebol, tras eliminar a Orense en la etapa preliminar. El equipo ambateño se convirtió en una de las revelaciones del certamen, cerrando la fase invicto, con cinco victorias y un empate, para un total de 16 puntos, el puntaje más alto entre todos los participantes.

Además, fue uno de los equipos más goleadores (12 tantos) y con mejor defensa (solo 4 goles recibidos), ganando sus tres partidos como visitante, incluida una histórica victoria sobre Cruzeiro en Brasil, además de triunfos en Argentina ante Unión de Santa Fe y en Chile frente a Palestino.

En octavos de final, sin embargo, tropezó en la ida ante Independiente del Valle, cayendo 1-0 el martes 12 de agosto.

Liga Pro

En la Liga Pro, el inicio fue aceptable: tres victorias, tres empates y dos derrotas en los primeros ocho partidos. Pero la racha se desplomó.

Hoy, Mushuc Runa suma cuatro derrotas consecutivas y ocupa la última posición (16.º) con apenas 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y 15 derrotas. Para agravar la situación, es el equipo más goleado del campeonato, con 43 tantos en contra.

