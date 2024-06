Lionel Messi sorprendió a sus fanáticos con una íntima entrevista en el programa de streaming Dispuestos a Todo, emitido por el canal Abitare en YouTube y conducido por su sobrino Tomás Messi.

En a charla, habló sobre sus aspiraciones en la Copa América que empezará el 20 de junio del 2024.

En un momento de la entrevista, a Messi se le preguntó por los perfumes. “Sí, me gustan mucho los perfumes y me suelo perfumar”, dijo con una sonrisa.

“En realidad, entreno a la mañana y lo hago cuando me cambio, no es que me perfumo antes de salir a entrenar. Pero sí, me gustan mucho”.

Messi también compartió su experiencia con el idioma inglés. “Entiendo todo o casi todo”, aseguró. Sin embargo, también reconoció que todavía no se anima a hablar en público y que siente algo de vergüenza.

Lionel Messi actor

El astro argentino también habló sobre su incursión en el mundo de la actuación. Esto, en relación a que recientemente apareció en la publicidad de la película Bad Boys.

“Como actor me gusta y me divierto. Hace muchos años que vengo haciendo publicidades y cada vez le agarré el gustito. Voy soltándome más cuando son cosas graciosas y hay buen ambiente, eso está bueno, me divierte”, dijo.

“Sí, me pone nervioso, pero intento poder guardármelo para adentro y que no se note, más allá que son momentos para reírse y pasarla bien. El nerviosismo de querer hacerlo bien también está, porque hay cámaras y mucha gente a la hora de la grabación”, explicó Lionel Messi.

¿Otros deportes?

En cuanto a deportes en los que no destaca, Messi admitió: “El tenis, que es más difícil. Es muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonela fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo. Es diferente golpeo respecto al pádel, que no soy bueno, pero me gusta jugar. Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla”.

¿El más desordenado de Argentina?

“Siempre compartí con el Kun Agüero y desde que no está no tengo compañeros. Siempre nos juntamos varios en una misma pieza y se termina generando desorden normal por la cantidad de gente que somos en un espacio tan chico. Pero Rodrigo De Paul es bastante desordenado”.

Lionel Messi y sus objetivos

A pesar de haberlo ganado todo, Messi sigue teniendo objetivos claros. Con 13 goles, está empatado con Gabriel Batistuta y José Manuel Moreno, y a solo cuatro goles de Norberto Méndez en la lista de máximos goleadores de la Copa América.

Si Argentina gana la edición de 2024, rompería la igualdad de 15 títulos con Uruguay.

Además, Messi celebrará su cumpleaños 37 durante el torneo, lo que agrega un motivo más para buscar la gloria en Estados Unidos.