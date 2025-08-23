Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano que sigue compitiendo en la Copa Libertadores. En los cuartos de final se enfrentará al Sao Paulo el jueves 18 y 25 de septiembre, primero En Ecuador y luego en Brasil.

Cada punto que Liga de Quito sume en la Copa Libertadores será trascendental para posicionarse como uno de los equipos que participe en el Mundial de Clubes 2029, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones establecidas por la FIFA.

Liga de Quito mira al Mundial de Clubes

El domingo 13 de julio, el Chelsea levantó el trofeo como campeón del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Desde ese momento empezó la carrera para conocer a los 32 equipos que participarán en la edición 2029.

Lo primero que se conoció es que Australia, Brasil, Catar, nuevamente Estados Unidos y España, Portugal y Marruecos, como antesala a lo que será el Mundial de selecciones que en el 2030 organizarán junto a Paraguay, Uruguay y Argentina, donde se jugarán los tres juegos de inauguración, tienen interés en organizarlo.

La FIFA determinó que para el próximo Mundial de Clubes se tomarán en cuenta las competencias entre el 2025 y el 2028.

Oceanía tiene asignado un cupo, Asia, África y la Concacaf cuatro, Conmebol seis, UEFA 12 y el país anfitrión uno.

Los primeros clasificados son el Pyramids de Egipto como el ganador de la Liga de Campeones 2024-25 de África, Al-Ahli de Arabia Saudita como campeón de la Liga de Campeones 2024-25 de Asia, Paris Saint-Germain como campeón de la Champions League 2024-25 de Europa y Cruz Azul como campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Uno de los criterios de clasificación es que se entregará un cupo directo al campeón, en el caso de Sudamérica, al de la Copa Libertadores. Si el campeón se repita en estos cuatro años, se toma en cuenta un ranking que ya está en marcha.

La asignación de puntos para esta clasificación empieza “desde la fase de grupos de la máxima competición de clubes de cada confederación”, dice la FIFA.

Tres puntos se suman por participar en la fase de grupos, tres adicionales por victoria, uno por empate y tres por clasificarse a cada ronda subsiguiente.

Con estas especificaciones, Liga tiene acumulados 23 puntos: 11 obtenidos en la fase de grupos, tres por haber ganado un partido de octavos ante Botafogo y seis por clasificarse a los octavos y cuartos de final.

De los ocho clasificados a los cuartos de la Libertadores, Palmeiras es el que más puntos acumula con 31. Le siguen Flamengo con 26; Sao Paulo, Racing Club y Estudiantes de La Plata con 25; Vélez Sarsfield con 24 y River Plate con 23.

Si los universitarios consiguen el título de la Libertadores, tal como lo hicieron en el 2008, este ranking pasará a un segundo plano, asegurando su presencia automáticamente en el Mundial de Clubes.

Equipo País Puntos Palmeiras Brasil 31 Flamengo Brasil 26 Sao Paulo Brasil 25 Racing Club Argentina 25 Estudiantes de La Plata Argentina 25 Vélez Sarsfield Argentina 24 River Plate Argentina 23 Liga de Quito Ecuador 23

