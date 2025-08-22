Liga de Quito eliminó al vigente campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, el jueves 21 de agosto, tras imponerse 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado y cerrar la serie con un global de 2-1. Con ello, la ‘U’ avanzó a los cuartos de final, una fase que este año tendrá un hecho sin precedentes.

Según confirmó la propia Conmebol Libertadores en sus redes sociales, por primera vez en la historia del certamen, los ocho equipos clasificados a cuartos de final son excampeones del torneo.

“¿Campeones en cuartos de final? Todos, por primera vez en la historia de la Conmebol Libertadores”, publicó la cuenta oficial.

Los clubes que protagonizarán esta instancia son: Estudiantes de La Plata y River Plate (ambos con cuatro títulos), Flamengo, Palmeiras y Sao Paulo (tres cada uno), además de Racing Club, Vélez Sarsfield y Liga de Quito, con un título cada uno.

🏆 ¿Campeones en Cuartos de Final? TODOS, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA CONMEBOL #Libertadores 🔥🔥#GloriaEterna pic.twitter.com/ulg0LeuOJn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025

Liga de Quito y su rival en cuartos de final

Liga Deportiva Universitaria se medirá con Sao Paulo, en un duelo con historia.

Será la séptima vez que ambos choquen en torneos organizados por Conmebol y la cuarta en la Copa Libertadores, aunque esta será la primera ocasión en que definan el paso a semifinales.

En los enfrentamientos previos, Liga de Quito y Sao Paulo registran tres victorias cada uno en los 90 minutos, por lo que la serie está igualada.

Los cuartos de final están programados para el 16, 17 o 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la revancha se disputará en el Morumbí, el 23, 24 o 25 del mismo mes.

LDU y una sequía de seis años

Liga Deportiva Universitaria puso fin a una mala racha y espera que duró seis años. El campeón de 2008 vuelve a instalarse en unos cuartos de final, instancia que no alcanzaba desde la edición 2019.

En aquellos cuartos de final se enfrentó a Boca Juniors, pero de manera sorpresiva cayó 3-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con goles de Wanchope Ábila, Emanuel Reynoso y un autogol de Luis Caicedo. En la revancha, en la Bombonera, empataron 0-0 y Liga quedó eliminada.

