Liga de Quito dio uno de los primeros grandes golpes de la Copa Libertadores 2025 al eliminar al vigente campeón, Botafogo, en los octavos de final. La ‘U’ se impuso 2-0 el jueves 21 de agosto, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y dejó la serie con un global de 2-1 para sellar su clasificación.

Con este triunfo, Liga Deportiva Universitaria puso fin a una mala racha y espera que duró seis años. El campeón de 2008 vuelve a instalarse en unos cuartos de final, instancia que no alcanzaba desde la edición 2019.

Liga de Quito regresó a los cuartos de final

En aquel año, Liga de Quito compartió el grupo D junto con Flamengo de Brasil, Peñarol de Uruguay y San José de Bolivia.

La ‘U’ terminó en la segunda posición con 10 puntos, igual que el ‘Fla’, pero con menor diferencia de gol. Algo similar ocurrió en la presente edición: el cuadro quiteño lideró su grupo con 11 unidades, seguido por Flamengo y Central Córdoba, ambos con 11 puntos.

En la fase de eliminación directa de 2019, la ‘U’ eliminó a Olimpia de Paraguay en los octavos de final.

Ganó 3-1 en Quito con goles de José Ayoví, Jhojan Julio y Rodrigo Aguirre, y empató 1-1 en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, con otro tanto de Julio.

En cuartos de final se enfrentó a Boca Juniors, pero de manera sorpresiva cayó 3-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con goles de Wanchope Ábila, Emanuel Reynoso y un autogol de Luis Caicedo. En la revancha, en la Bombonera, empataron 0-0 y Liga quedó eliminada.

¿Qué pasó en estos seis años?

Desde esa participación, Liga de Quito solo ha disputado cuatro ediciones de la Libertadores, incluida la actual. Estuvo ausente en 2022 y 2023.

En 2020 llegó hasta octavos de final, mientras que en 2021 y 2024 quedó tercero en su grupo, lo que le obligó a continuar en la Copa Sudamericana.

En el torneo paralelo sí tuvo mejores actuaciones.

Alcanzó dos veces los cuartos de final (2021 y 2023) y en esta última se coronó campeón, sumando su quinta estrella internacional después de 13 años.

