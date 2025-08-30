Liga de Quito no puede reencontrarse con el triunfo en el campeonato ecuatoriano y, aunque se mantiene en la parte alta de la tabla, Independiente del Valle ya le es inalcanzable en la primera fase. El cuadro azucena igualó por 1-1 ante Macará y aumentó su sequía a cuatro partidos sin triunfos.

Este sábado 30 de agosto del 2025, el balón se movió en el Estadio Rodrigo Paz de los albos a partir de las 16:30. Antes, Independiente había goleado a Técnico Universitario y le había sacado 15 puntos a Liga de Quito a falta de 12 para que acabe la ronda inicial del torneo.

A pesar de su buen momento en la Copa Libertadores y de estar en los cuartos de final del torneo, los albos arribaron al cotejo tras haberse dejado puntos en los mencionados tres pasados cotejos del torneo. Eran terceros y tenían 44 unidades. En la fecha previa habían perdido su clásico ante El Nacional y, con anterioridad, empataron con Manta y cayeron ante Aucas en otro de sus derbis.

Macará, a su vez, llegó con la misión de alejarse de la zona de descenso y permanecer en el sector de la liguilla del medio del torneo. El elenco ocupaba la undécima posición de la tabla con 30 puntos y, en simultáneo, se jugaba el choque entre Manta y Mushuc Runa, rivales directos por la permanencia al ocupar el decimotercero y último puesto.

Liga de Quito abrió el marcado gracias a un gol de penal

El primer gol del partido llegó para Liga de Quito desde el punto penal a los 20 minutos. Tras una mala salida del arquero Cristian Correa, este se llevó por delante a un rival dentro del área y, tras revisarse en el VAR, la infracción fue ratificada.

El delantero colombiano Jeison Medina fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos. Con un remate seco, fuerte y al medio, el ariete venció a Correa, que voló hacia un costado, y le dio la victoria transitoria a los albos.

Con aquel marcador, el conjunto azucena cerraría el primer tiempo. Asimismo, estaría cerca de la victoria, sin embargo, un gol en el cierre del compromiso le impediría festejar y descontar distancias con Barcelona SC e Independiente del Valle, los dos clubes que lo superaban.

Macará empató sobre la hora

Liga de Quito ya acariciaba la victoria, pero se descuido en un contraataque y Macará logró la igualdad. Federico Paz recibió fuera del área y vio al arquero Gonzalo Valle ligeramente salido. Paz se animó a rematar y, con un balón colocado y a la esquina, venció al portero ecuatoriano y le dio la victoria a Macará.

Con el resultado, los albos se mantienen en el tercer puesto del torneo con 45 unidades. Macará sumó 31 y sigue en el casillero 11.