Independiente del Valle no tuvo piedad frente a Técnico Universitario y sigue firme en su camino para levantar el título del campeonato ecuatoriano 2025. El conjunto rayado se impuso por un marcador de 4-0 sobre el ‘Rodillo Rojo’ y celebró su presencia en la liguilla final.

El estadio de la escuadra negriazul fue un testigo de un nuevo triunfo de su equipo en la temporada. Este sábado 30 de agosto del 2025, el plantel que dirige Javier Rabanal llegó a su decimoctava victoria desde que inició el torneo nacional.

Los rayados arribaron al compromiso como líderes en solitario y así se mantuvieron al término del cotejo. Pasaron de 56 a 59 puntos. Aunque hubiesen sido derrotados, aquello no hubiera alterado su posición, pero sí hubiese dado pie a sus rivales a que le descuenten puntos.

El triunfo, además, volvió a IDV casi inalcanzable para sus perseguidores dentro de la primera fase de torneo e irá a buscar el título como líder tal ronda. Barcelona SC, con un partido menos, es el único que puede alcanzarlo. El cuadro de Sangolquí le saca 12 puntos al ‘Ídolo’, segundo en la tabla, y a este le queda la misma cantidad de unidades por disputar. De tal manera, para terminar primero, el cuadro de Guayaquil deberá ganar todos los choque que le quedan y esperar que Independiente pierda.

Técnico Universitario, por su parte, arribo con la misión de buscar salir de la zona de descenso. El conjunto ambateño era antepenúltimo con 27 unidades, lo cual tampoco cambió tras la derrota.

Dos goles por cada tiempo para Independiente del Valle

Independiente del Valle fue el primero en ponerse en ventaja ante Técnico Universitario tras un gol de Jordy Alcívar a los 27 minutos de juego. A tal anotación le sucedió una de Claudio Spinelli, quien terminaría con un doblete, a los 45+2. Dentro de las máxima incidencias de la primera mitad también estuvo la expulsión de Dixon Vera a los 19 minutos en el conjunto de Ambato.

En el segundo tiempo, los rayados ampliaron el marcador. El segundo gol de Spinelli llegó a los 51′. Para cerrar la goleada, Junior Sornoza también estampó su nombre en el marcador y selló la goleada de 4-0 para los suyos.

Una vez que finalizó el compromiso, los festejos arrancaron en el estadio de sus rayados a raíz de su posición. Aunque el club ya se había clasificado con anterioridad hacia la liguilla final, no había tenido celebración.

Independiente del Valle puede asegurar Copa Libertadores

En caso de que Barcelona SC no venza en su compromiso frente a Universidad Católica, Independiente del Valle será inalcanzable en la primera fase del campeonato ecuatoriano. Si aquello se da, el conjunto negriazul asegurará su permanencia en la Copa Libertadores 2025.

Si el cuadro torero consigue ganar, todo quedará postergado para la fecha 28. Allí, si el club guayaquileño no vence, Independiente estará en torneo nacional sin importar su resultado.