Independiente del Valle alcanzó su decimoquinto partido consecutivo sin perder en el campeonato ecuatoriano, este domingo 24 de junio, tras vencer 1-0 a Emelec en el estadio George Capwell por la fecha 26.

Con este nuevo triunfo, los rayados llegaron a 56 puntos en la tabla, producto de 16 victorias, ocho empates y apenas dos derrotas.

Son el equipo más completo del torneo: el de mejor ataque (46 goles a favor) y la defensa más sólida (solo 20 tantos en contra).

IDV, el primer clasificado al hexagonal por el título

Con esa campaña, Independiente del Valle se convirtió en el primer equipo oficialmente clasificado al hexagonal final por el título.

La ventaja sobre el sexto lugar, ocupado por Universidad Católica con 39 puntos, es de 17 unidades, cuando restan apenas 12 por disputarse en la primera fase.

El conjunto campeón en 2021 no solo aseguró su boleto con anticipación, sino que también parte con una ventaja cómoda frente a sus escoltas: Barcelona SC (47 puntos) y Liga de Quito (44).

¿Quiénes pelean los otros cupos?

Con IDV ya clasificado, la pelea por los otros cinco lugares se mantiene abierta.

Barcelona SC y Liga de Quito están bien encaminados, mientras que detrás aparecen Deportivo Cuenca (42 puntos), Libertad FC (41) y Universidad Católica (39), que por ahora cierra la zona de clasificación.

Un escalón más abajo, todavía con opciones, están Aucas (38 puntos), Orense (38, con un partido pendiente ante Delfín que podría elevarlo a 41 y al sexto puesto) y Emelec (35).

El panorama en el campeonato ecuatoriano

Con cuatro fechas por disputarse, Barcelona SC necesita sumar al menos 5 puntos para asegurar matemáticamente su lugar, mientras que Liga de Quito requiere al menos 7 para sellar la clasificación.

La lucha por el sexto puesto promete ser intensa entre Universidad Católica, Orense, Aucas y Emelec, en las últimas jornadas de la primera fase.

