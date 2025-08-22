La cuenta regresiva para el partido entre Liga de Quito y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores empezó. Este viernes 22 de agosto de 2025 la Conmebol confirmó que la ida se jugará en Ecuador y la vuelta en Brasil.

Liga de Quito es el único equipo de Ecuador en la Copa Libertadores, mientras que Sao Paulo, junto a Palmeiras y Flamengo representan a Brasil. El cuadro se completa con los argentino Vélez Sarsfield, Racing, River Plate y Estudiantes de la Plata.

Liga de Quito vs. Sao Paulo, duelo de campeones

La Copa Libertadores ha sido escenario de grandes hazañas en Sudamérica, y São Paulo y Liga de Quito destacan por sus conquistas históricas.

São Paulo, uno de los clubes más laureados de Brasil, logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores en 1992, 1993 y 2005.

La primera victoria en 1992 fue sobre Newell’s Old Boys de Argentina, mientras que en 1993 derrotó a la Universidad de Chile, y en 2005 se impuso a Atlético Paranaense, también de Brasil.

Entre los jugadores más destacados de esas campañas estuvieron Raí, Müller, Cafú, Rogério Ceni y Diego Lugano, quienes fueron fundamentales para que el equipo alcanzara la gloria continental.

Por su parte, Liga de Quito escribió un capítulo histórico para el fútbol ecuatoriano al conquistar su único título de la Libertadores en 2008.

El equipo venció al Fluminense de Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, convirtiéndose en el primer y único club ecuatoriano en alcanzar la gloria continental.

Entre los jugadores destacados de esa campaña estuvieron José Francisco Cevallos, Norberto Araujo, Joffre Guerrón, Claudio Bieler, Diego Armando Calderón, Paúl Ambrosi, Patricio Urrutia, Willian Araujo, entre otros.

La Conmebol confirmó que el partido de ida se jugará en el Rodrigo Paz el jueves 18 de septiembre desde las 17:00.

Cuartos de final

Martes 16/09 – 17:00 Vélez Sarsfield vs. Racing

Miércoles 17/09 – 19:30 River Plate vs. Palmeiras

Jueves 18/09 – 17:00 LDU vs. São Paulo – 19:30 Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Resumen de títulos de Copa Libertadores

Club Año Rival en la final Jugador destacado São Paulo 1992 Newell’s Old Boys (ARG) Raí São Paulo 1993 Universidad de Chile (CHI) Müller São Paulo 2005 Atlético Paranaense (BRA) Rogério Ceni LDU Quito 2008 Fluminense (BRA) Joffre Guerrón

