Liga de Quito vive momentos de transición dirigencial que han afectado su rendimiento en el plano futbolístico. El primer semestre dejó resultados que no llenaron las expectativas de sus exigentes hinchas.

Otro de los aspectos que preocupa al mundo de Liga de Quito es el económico, puesto que el club no pasa precisamente por el mejor momento, dicho por el propio Isaac Álvarez, presidente de la institución.

Más noticias:

Esos números en rojo han hecho que Liga aún siga sin contratar un entrenador para el segundo semestre de 2024, puesto que, por ejemplo, Miguel Ramírez, exentrenador de Independiente del Valle, sobrepasó el presupuesto.

“La situación para el equipo no es sencilla, ni en el aspecto económico, ni en el deportivo”, declaró Álvarez en La Red el martes 18 de junio de 2024.

En esa misma línea, Álvarez reveló que el club tiene una deuda de 30 millones de dólares, heredada de la gestión de Esteban Paz como presidente de la Comisión Especial de Fútbol de LDU, que dejó el cargo en enero.

El cuadro universitario tendrá que solventar hasta finales de julio deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El valor a pagar al SRI es de cinco millones de dólares.

Liga de Quito le debe a Antonio Valencia

Isaac Álvarez reveló que aún hay valores pendientes por cubrir con Antonio Valencia, el histórico jugador ecuatoriano que en junio de 2019 dejó el Manchester United para unirse a la disciplina de Liga de Quito.

“Estamos por cerrar un convenio de pago con él“, dijo el presidente de los albos.

“La hinchada me trató muy bien en el año que estuve. Salí de Liga por muchos temas que no me gustaron de la directiva y cómo se maneja la parte administrativa. Entonces decidí mejor salirme tranquilamente”, comentó Valencia el 14 de junio a Área Deportiva.

Con LDU el ‘Toño’ jugó 28 partidos, anotó un gol y entregó dos asistencias. Ganó la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa Ecuador 2020.

Tras su salida a mediados de 2020, en el 2021 fue contratado por el Querétaro de México. Ahí finalizó su exitosa carrera que incluyó una década en el Manchester United, donde llegó a ser capitán y considerado uno de los mejores extranjeros de todos los tiempos.

Liga arreglará con cuatro jugadores más

Pero no solo Valencia es el jugador con el que se mantienen deudas.

Hernán Pellerano, Matías Zunino, Ángel González y Billy Arce se suman a la lista con los que tendrán que llegar a acuerdos de pago para evitar algún tipo de demanda en los meses venideros.

En lo deportivo, Liga de Quito tiene por delante los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Always Ready de Bolivia.

En las próximas semanas se conocerá su rival en la Copa Ecuador y la fecha de la reanudación de la Liga Pro en su segunda fase.

No te pierdas – El Confesionario con Antonio Valencia