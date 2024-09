Liga de Quito intenta retomar el camino del triunfo en la Liga Pro para mantenerse como el único líder de la segunda etapa de la Liga Pro, a falta de ocho fechas para concluir el calendario de juegos.

Las cinco primeras jornadas para Liga de Quito fueron arrolladoras y con puntaje perfecto por las victorias de local ante ante Cumbayá (2-1), Libertad (3-0) y Barcelona Sporting Club (3-0); y de visitante frente a Macará (0-4) y Aucas (0-1).

Las primeras piedras en el camino aparecieron en la sexta jornada en su visita al Imbabura en el Olímpico de Ibarra con una inesperada derrota de 0-4. Luego en la séptima en el Rodrigo Paz Delgado empataron 1-1 ante El Nacional.

Por tal motivo, el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez procurará, ante Delfín, conducir nuevamente a la ruta de la victoria en Ecuador a Liga, en su afán por ganar la segunda fase de la Liga Pro en busca de clasificar a la Copa Libertadores de 2025.

El ‘Rey de Copas’ de Ecuador a sus dos últimos resultados, se mantiene un punto de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores y se mantuvo en el liderato, con 16 unidades, por lo que para conservar la opción de ir a la Libertadores, será vital ganarle a Delfín.

El bajón futbolístico del cuadro de ‘Vitamina’ Sánchez, va de la mano con la falta de goles en las últimas cuatro fechas del máximo goleador del torneo, con 18 tantos, el paraguayo Alex Arce.

Por su parte, el Delfín, ganó por última ocasión en su estadio en la penúltima fecha de la primera fase, resultado que lo ubican entre los tres últimos de la tabla de posiciones con el riesgo de perder la categoría para el próximo año.

El encuentro entre Delfín y Liga de Quito, válido por la octava fecha de la Liga Pro, se jugará el domingo 29, desde las 15:00 en el estadio Jocay de Manta.

Liga de Quito, el objetivo del resto de equipos

Entretanto, el Mushuc Runa, que está a dos puntos de Liga, con 14 puntos, visitará a Técnico Universitario, comandado por el goleador uruguayo Mathias Acuña, pero echará de menos a una de sus principales figuras por suspensión, el argentino Enzo Fernández.

Orense y Macará, con 13 puntos cada uno, abrirán mañana, viernes, la octava fecha de la segunda fase, con la consigna de ganar para mantenerse a la caza del liderato, que otorgará también el billete de finalista por el título de la actual temporada en Ecuador.

El Independiente del Valle, ganador de la primera fase de la Liga Pro y del primer billete directo para la Libertadores de 2025, se jugará ante Universidad Católica una de las posibilidades para adjudicarse el título de la actual temporada en forma directa.

Tanto el cuadro del Valle como la Católica, que están con 13 puntos cada uno en la tabla de posiciones, protagonizarán también el duelo entre los entrenadores argentinos, Javier Gandolfi y Jorge Célico, respectivamente.

Liga Pro – octava fecha

– Viernes 27/09: Orense vs. Macará.

– Sábado 28/09: Imbabura vs. El Nacional; Independiente del Valle vs. Universidad Católica; y Cumbayá vs. Emelec.

– Domingo 29/09: Aucas vs. Deportivo Cuenca; Delfín vs. Liga de Quito; y Barcelona vs. Libertad.

– Lunes 30/09: Técnico Universitario vs. Mushuc Runa.

