Marc-André ter Stegen, arquero y capitán del FC Barcelona, sufrió una escalofriante lesión el pasado domingo 22 de septiembre durante el partido contra el Villarreal por LaLiga. Wojciech Szczesny ha sido elegido para reemplazarlo.

El guardameta alemán sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lo que requirió una intervención quirúrgica el lunes 23 de septiembre.

Dada la gravedad de la lesión, el FC Barcelona se vio obligado a buscar un arquero de emergencia para que compita con Iñaki Peña por la titularidad durante el resto de la temporada.

Según informó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, el conjunto culé llegó a un acuerdo con el polaco Wojciech Szczesny.

“Se unirá al club como agente libre. Szczesny saldrá del retiro para firmar con el FC Barcelona y reemplazar a Ter Stegen con un contrato de un año”, afirmó Romano. Además, el exguardameta de la Juventus y de la selección polaca firmará los documentos del contrato el próximo lunes 30 de septiembre.

