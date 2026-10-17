Liga de Quito y Aucas complican sus opciones de Copa Libertadores

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Liga de Quito no pudo sacarle ventaja a Aucas y empató 1-1 en el Superclásico capitalino, disputado este sábado 17 de octubre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Con el empate, ambas escuadras volvieron a condicionar su presencia en la Copa Libertadores de 2027.

¿Cómo quedan Liga de Quito y Aucas y cuáles son sus opciones para la Copa Libertadores?

Para el compromiso entre sí, por la tercera fecha de la liguilla por el título, Liga de Quito y Aucas llegaron en el tercer y quinto puesto. En sus dos primeros compromisos, los albos vencieron y los orientales fueron derrotados.

La escuadra azucena ocupaba el tercer lugar, zona de clasificación a la Copa Libertadores, con 52 puntos. Pese a ello, Universidad Católica se encontraba cuarta y Aucas, quinto, con una y dos unidades menos.

Gracias al empate, el conjunto azucena y el aurigrana mantuvieron sus posiciones con 53 y 51 puntos pero dejaron margen. Universidad Católica, que ocupa el cuarto lugar, aún debe jugar ante Barcelona SC y si gana puede sobrepasar a la ‘U’.

El empate entre Liga de Quito y Aucas en la liguilla por el título

En el compromiso, Aucas abrió el marcador a los 13 minutos por medio de Braian Oyola. Ayrton Preciado remató desde fuera del área y el argentino pescó el rebote y sacó un remate con el golero vencido.

A pesar de la prematura ventaja oriental, Liga de Quito reaccionó antes del descanso y encontró el empate mediante Michael Estrada. El delantero había ingresado en el área cuando Mateo Burdisso forcejeó con él, lo tomó por la camiseta, le sacó el balón y el atacante fue derribado.

Si bien la jugada de la recuperación fue lícita, el VAR llamó al juez central a revisar el agarrón que terminó por romper la blusa de Estrada. Finalmente, el árbitro dictaminó penal y el mismo Estrada consiguió el empate.

Liga de Quito tiene otra opción para la Copa Libertadores

En el campeonato ecuatoriano, los tres primeros de la liguilla por el título obtienen clasificación a la Copa Libertadores: el campeón y subcampeón avanzan directamente a fase de grupos, mientras el tercero jugará la segunda fase previa. Independiente del Valle ya aseguró una de esas plazas y Macará ocupa el segundo puesto.

En caso de finalizar en el tercer lugar, Liga de Quito empezará el certamen continental desde las rondas de repechaje. Pese a ello, el cuadro azucena también tiene otra vía para meterse en el máximo torneo de clubes de América.

La Copa Ecuador otorga el último cupo a la Copa Libertadores para su campeón y los albos están en semifinales. De ingresar por tal vía, si se quedan fuera en la Liga Pro, los universitarios empezarán su trajín desde la primera fase previa del torneo.

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