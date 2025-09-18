Liga de Quito venció 2-0 a São Paulo este jueves 18 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado y comenzó a las 17:00.
El conjunto albo jugó en un estadio completamente lleno, donde su hinchada lo recibió con cánticos y pancartas en varias localidades como previa al compromiso frente al ‘Tricolor’.
La ‘U’ volvió a esta instancia del torneo continental después de seis años.
El cuadro de Tiago Nunes se impuso con un golazo de Bryan Ramírez en la primera parte, y otro tanto de Michael Estrada en la segunda mitad, tras un error garrafal de la zaga paulista.
Su clasificación se dio tras protagonizar la gran sorpresa de los octavos, al eliminar al Botafogo, vigente campeón de la Libertadores, con un global de 2-1.
En cambio, São Paulo sufrió para avanzar. El ‘Tricolor’ igualó 1-1 con Atlético Nacional de Colombia y recién pudo sellar el pase en la tanda de penales, en el estadio Morumbí.
La estadística que ilusiona a Liga de Quito
Los números respaldan a los albos cuando reciben a clubes brasileños en la altura de Quito.
En total, han jugado 19 partidos por Libertadores como locales frente a rivales de Brasil, con un saldo de 11 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, lo que representa una efectividad del 57,9 % en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
En esos duelos, Liga marcó 36 goles, casi dos por encuentro, aunque también recibió 27 tantos.
Frente a São Paulo, la estadística es aún más alentadora.
En Libertadores se han visto las caras en dos ocasiones en la capital ecuatoriana, ambas en fase de grupos, y en ambas la ‘U’ salió victoriosa.
En 2004 se impuso 3-0, con goles de Diego Paredes, Giovanny Espinoza y Patricio Urrutia; y en 2020 repitió triunfo con un 4-2, gracias a Cristian Martínez Borja, Jhojan Julio (2) y Billy Arce.
Alineaciones Liga de Quito vs Sao Paulo
Liga de Quito
Arquero: Gonzalo Valle
Defensas: José Quintero, Ricardo Adé, Gian Allala y Leonel Quiñónez.
Mediocampistas: Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil
Delanteros: Bryan Ramírez, Jeison Medina y Lisandro Alzugaray.
São Paulo
Arquero: Rafael
Defensas: Cedric Soares, Nahuel Ferraresi, Roberth Arboleda, Alan Franco y Enzo Díaz.
Mediocampistas: Damián Bobadilla, Pablo Maia y Marcos Antonio.
Delanteros: Emiliano Rigoni y Luciano
PREVIA
Saltan los equipos al terreno del estadio Rodrigo Paz Delgado
Minuto 1
Arranca el partido entre Liga de Quito y São Paulo en ‘Casa Blanca’.
Minuto 5
Partido muy igualado en Quito. Los visitantes esperan y evitan un desgaste físico inicial, mientras qué, LDU intenta controlar el ritmo.
-
Minuto 8
¡Se salvó LDU! São Paulo tuvo la primera del partido en una jugada de pelota parada.
-
Minuto 15
¡GOOOOOl de Liga de Quito! Bryan Ramírez abre el marcador con un remate tras un gran pase de Gian Allala.
-
Minuto 20
El gol mejoró a Liga de Quito en el desarrolló del partido, que fue de menos a más.
-
Minuto 25
El equipo de Tiago Nunes sigue insistiendo en busca de la segunda anotación, frente a un São Paulo que quedó golpeado tras el gol inicial y fue perdiendo intensidad en su juego.
-
Minuto 32
¡QUINTEROOOOOO! El ‘Choclo’ casi aumenta la ventaja con un remate de media distancia.
-
Minuto 40
São Paulo recuperó terreno y volvió a tomar el control del esférico, aunque sin generar peligro en el área de Liga de Quito.
-
Minuto 45
¡SE SALVÓ LIGA DE QUITO! Luciano casi anota de tijera en el área.
-
Minuto 46
Inicia la segunda mitad en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
-
Minuto 47
Inició muy movida la segunda parte con mucha intensidad y llegada por ambos lados.
-
Minuto 55
São Paulo fue mucho mejor en los primeros 10 minutos del complemento, y el equipo de Hernán Crespo logró poner en aprietos a la zaga local.
-
Minuto 25
El ‘Tricolor’ se acerca con peligro al área de la ‘U’ y está muy cerca del ansiado tanto del empate.
-
Minuto 72
¡VALLEEEE! El arquero de Liga de Quito, con las yemas de los dedos, evitó el empate del rival.
-
Minuto 78
¡GOOOOOOL de Liga de Quito! Tras un grosero error de São Paulo en salida, Michael Estrada, quién había ingresado hace poco, se hizo presente en el marcador.
-
Minuto 87
Gonzalo Valle es una de las figuras del partido por sus grandes atajadas para mantener en cero el arco.