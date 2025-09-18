Liga de Quito venció 2-0 a São Paulo este jueves 18 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado y comenzó a las 17:00.

El conjunto albo jugó en un estadio completamente lleno, donde su hinchada lo recibió con cánticos y pancartas en varias localidades como previa al compromiso frente al ‘Tricolor’.

La ‘U’ volvió a esta instancia del torneo continental después de seis años.

El cuadro de Tiago Nunes se impuso con un golazo de Bryan Ramírez en la primera parte, y otro tanto de Michael Estrada en la segunda mitad, tras un error garrafal de la zaga paulista.

Su clasificación se dio tras protagonizar la gran sorpresa de los octavos, al eliminar al Botafogo, vigente campeón de la Libertadores, con un global de 2-1.

En cambio, São Paulo sufrió para avanzar. El ‘Tricolor’ igualó 1-1 con Atlético Nacional de Colombia y recién pudo sellar el pase en la tanda de penales, en el estadio Morumbí.

La estadística que ilusiona a Liga de Quito

Los números respaldan a los albos cuando reciben a clubes brasileños en la altura de Quito.

En total, han jugado 19 partidos por Libertadores como locales frente a rivales de Brasil, con un saldo de 11 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, lo que representa una efectividad del 57,9 % en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En esos duelos, Liga marcó 36 goles, casi dos por encuentro, aunque también recibió 27 tantos.

Frente a São Paulo, la estadística es aún más alentadora.

En Libertadores se han visto las caras en dos ocasiones en la capital ecuatoriana, ambas en fase de grupos, y en ambas la ‘U’ salió victoriosa.

En 2004 se impuso 3-0, con goles de Diego Paredes, Giovanny Espinoza y Patricio Urrutia; y en 2020 repitió triunfo con un 4-2, gracias a Cristian Martínez Borja, Jhojan Julio (2) y Billy Arce.

Alineaciones Liga de Quito vs Sao Paulo

Liga de Quito

Arquero: Gonzalo Valle

Defensas: José Quintero, Ricardo Adé, Gian Allala y Leonel Quiñónez.

Mediocampistas: Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil

Delanteros: Bryan Ramírez, Jeison Medina y Lisandro Alzugaray.

Este es nuestro 𝒳𝐼 inicial para la IDA de los 4⃣tos de final por 🏆 CONMEBOL #Libertadores 🔛



¡VAMOS ALBOS! ¡A pelear los puntos! ⚔



🆚 #LIGASaoPaulo

🏟 Rodrigo Paz Delgado | 17h00 pic.twitter.com/m7Oiu4XW3M — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 18, 2025

São Paulo

Arquero: Rafael

Defensas: Cedric Soares, Nahuel Ferraresi, Roberth Arboleda, Alan Franco y Enzo Díaz.

Mediocampistas: Damián Bobadilla, Pablo Maia y Marcos Antonio.

Delanteros: Emiliano Rigoni y Luciano