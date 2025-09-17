Liga de Quito y Sao Paulo vivirán este jueves 18 de septiembre el que podría ser el cruce más importante de su historia. Ambos equipos se medirán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, un choque que despierta expectativa en todo el continente.

La ‘U’, único club no argentino ni brasileño con vida en el certamen, recibirá al ‘Tricolor’ en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, a las 17:00 (hora de Ecuador).

Un historial totalmente parejo

A lo largo de su historia, ecuatorianos y brasileños se han enfrentado en seis ocasiones oficiales en torneos internacionales y el balance ha sido totalmente equilibrado.

Cada equipo ha conseguido tres victorias y la diferencia de goles también refleja esa paridad. Liga de Quito ha marcado nueve tantos, mientras que Sao Paulo ha anotado ocho.

Las mayores goleadas se produjeron con idéntico resultado, un 3-0, una a favor de la ‘U’ en la fase de grupos de la Libertadores 2004 y la otra a favor del club paulista en la Libertadores 2020.

El antecedente más recordado

El antecedente más recordado entre ambos se remonta a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.

En la ida, disputada en Quito, Liga ganó 2-1 con goles de Jhojan Julio y Renato Ibarra, mientras que Lucas Moura descontó para el conjunto brasileño.

La vuelta, en el Morumbí, terminó con triunfo de Sao Paulo por 1-0 gracias a la anotación del ecuatoriano Robert Arboleda.

Esa igualdad en el marcador global llevó la definición a la tanda de penales, donde Liga de Quito fue impecable. Paolo Guerrero, Lisandro Alzugaray, Mauricio Martínez, Leonel Quiñónez y Jhojan Julio convirtieron sus cobros, mientras que James Rodríguez falló para los locales y decretó la clasificación alba, que posteriormente se consagró campeona del torneo.

Los horarios de la serie

Ida: Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito).

Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito). Vuelta: Jueves 25 de septiembre – 17:00 – Estadio Morumbí (Sao Paulo).

