La Copa Libertadores encendió la previa del duelo entre Liga de Quito y Sao Paulo recordando un momento especial entre ambos clubes.

A través de sus redes oficiales, el torneo compartió imágenes de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, donde el conjunto ecuatoriano eliminó al cuadro brasileño.

“Lindos recuerdos de Liga de Quito en Sao Paulo”, publicó la cuenta oficial de la Libertadores, acompañando el mensaje con el video del penal convertido por Jhojan Julio, que selló la clasificación de los albos a semifinales en aquella edición.

Liga de Quito ya eliminó a Sao Paulo

En esa serie de 2023, disputada en la Sudamericana, Liga Deportiva se impuso 2-1 en el partido de ida jugado en el Rodrigo Paz Delgado, con goles de Jhojan Julio y Renato Ibarra. El descuento visitante fue obra de Lucas Moura.

En la vuelta, en el estadio Morumbí, los universitarios cayeron 1-0 con tanto del ecuatoriano Robert Arboleda, lo que obligó a definir la llave en los penales.

Allí, Liga de Quito fue perfecta: Paolo Guerrero, Lisandro Alzugaray, Mauricio Martínez, Leonel Quiñónez y Jhojan Julio marcaron sus cobros. Por el lado de Sao Paulo, James Rodríguez falló y decretó la clasificación de los albos, que más tarde se coronaron campeones del torneo.

Historial parejo entre LDU y Sao Paulo

En total, ecuatorianos y brasileños se han enfrentado en seis ocasiones oficiales, con cifras muy parejas.

Son tres victorias para el ‘Rey de Copas’ y tres para Sao Paulo, siempre con triunfos para los equipos locales.

Cuándo juega Liga de Quito en Libertadores

Liga de Quito regresa a unos cuartos de final de Copa Libertadores tras seis años de ausencia.

Ida: Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito).

Jueves 18 de septiembre – 17:00 – Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito). Vuelta: Jueves 25 de septiembre – 17:00 (hora Ecuador) – Estadio Morumbí (Sao Paulo).

