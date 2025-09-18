Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano que se mantiene con vida en la Copa Libertadores y buscará llegar por segunda vez a semifinales en el siglo XXI. La última vez que lo hizo fue en 2008, año en que ganó el certamen.

La tarde de este jueves 18 de septiembre del 2025, los albos recibirán en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a Sao Paulo (Brasil) en la ida de los cuartos de final de la Libertadores. La vuelta será el 25 de septiembre del 2025 en el Mourumbi.

Para llegar a su actual ronda, los albos vencieron en la fase previa a Botafogo (Brasil), vigente campeón del torneo, y se clasificaron en el primer puesto de su grupo. En la primera llave, el conjunto que dirige Tiago Nunes finalizó en el máximo lugar con 11 puntos sobre Flamengo (Brasil), Central Córdoba (Argentina) y Deportivo Táchira (Venezuela).

En aquel 2008, la última vez que pasó los cuartos de final, Liga de Quito superó a San Lorenzo de Almagro. Dentro de la siguiente ronda, el conjunto azucena se enfrentó al América de México y llegó a la final, donde se coronaría campeón ante Fluminense.

La última victoria de Liga de Quito en la fase de cuartos de final de Copa Libertadores

Edgardo Bauza dirigía en el banquillo de Liga de Quito y aún no habían campeones ecuatorianos de la Copa Libertadores. El que más lejos había llegado era Barcelona SC, que cayó en dos finales. A su vez, los demás clubes que sumaban al menos una semifinal del torneo eran la misma Liga, El Nacional y Emelec.

Tras haber quedado segunda en su grupo, la ‘U’ superó en octavos de final a Estudiantes de la Plata y otro argentino le tocó en cuartos. San Lorenzo de Almagro fue el equipo a vencer.

En ‘Casa Blanca’, los azucenas empataron por 1-1 y la serie quedó abierta a la definición en el Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. Allí, los ‘albos’ saltaron a la cancha con un cartel con la leyenda: “Va por ti, Ecuador“, donde la U de su escudo ocupaba tal letra.

En Argentina, Liga de Quito volvió a empatar por 1-1 y definió el partido en penales. En la ronda desde los 12 pasos, los albos se impusieron por 5-2.

Liga de Quito tiene solo dos semifinales, la primera fue en 1976

La única vez que Liga de Quito llegó a semifinales antes del 2008 fue en 1976, donde lo hizo por primera vez. En aquel entonces, la Copa Libertadores contaba con un formato distinto y con equipos reducidos.

Los albos clasificaron al certamen junto a Deportivo Cuenca. A su vez, los otros nueve países que conforman la Conmebol enviaron sus dos representantes. Del total de 20 equipos se conformaban cinco grupos de cuarto, los mejores clasificaban a la ronda semifinal, donde ya esperaba el campeón de la edición previa.

En las semifinales se armaban dos grupos de tres equipos. El mejor de cada uno llegaba hasta la final. Los universitarios disputaron el triangular contra Cruzeiro y Alianza Lima y quedaron en el segundo puesto, con dos puntos, gracias a dos empates ante los peruanos. El cuadro brasilero fue el que llegó a la final al acumular ocho unidades.

Liga de Quito, invicto ante Sao Paulo en Copa Libertadores

Para su nuevo partido de cuartos de final en la Copa Libertadores, Liga de Quito llega invicto ante Sao Paulo en la capital ecuatoriana. La escuadra universitaria ha enfrentado a los brasileros en dos oportunidades en Quito y en las dos ha ganado dentro del certamen.

