El DIM recibe a El Nacional. ¿Dónde ver el partido?

Ronie Carrillo (d) de El Nacional celebra un gol en la Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Deportivo Independiente Medellín y El Nacional juegan la segunda fase de eliminación de la Copa Libertadores, este miércoles 1 de marzo de 2023 en el estadio Atanasio Girardot. El pitazo inicial se dará a las 19:00.



El brasileño Raphael Claus fue designado por la Comisión de Arbitraje de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como el juez central para el juego entre Independiente Medellín y El Nacional.



Los también brasileños Danilo Manis (línea 1), Bruno Boschilia (línea 2), Paulo Zanovelli (cuarto árbitro) completan el equipo arbitral que estará en la cancha del Atanasio Girardot.



Wagner Reway Pablo Goncalvez manejarán en VAR y el AVAR, respectivamente.

​

Qué pasó con El Nacional en la ida

El pasado miércoles 22 de febrero El Nacional e Independiente Medellín jugaron el compromiso de ida de la segunda fase de eliminación de la Copa Libertadores.



El marcador terminó empatado 2-2. Por El Nacional anotaron Byron Palacios y Ronie Carrillo, mientras que para el Independiente Medellín lo hicieron Ever Valencia y Daniel Londoño.



Para El Nacional el resultado no fue el esperado luego de arrasar en la primera fase a Nacional Potosí con un marcador global de 9-2. A esto se suma que Jerry Parrales erró un penal en el segundo tiempo ante el portero Andrés Mosquera Marmolejo.



El ganador de este partido asegurará su presencia en la tercera ronda, fase previa a ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, en caso de quedar eliminado en esa etapa clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



El rival saldrá de la llave entre Magallanes de Chile y Always Ready de Bolivia. En la ida los chilenos se despacharon con una goleada de 3-0 con anotaciones de Christian Vilches, Fernando Piñero y Marcelo Filla.



La revancha se jugará en el estadio Olímpico Hernando Siles de La Paz el jueves 2 de marzo.

​

Ficha del partido

Fecha: 1 de marzo

Partido: Independiente Medellín vs. El Nacional

Hora: 19:00

Estadio: Atanasio Girardot

Ciudad: Medellín

​

¿Dónde verlo?

Star+

ESPN

Fox Sports

Visita nuestros portales: