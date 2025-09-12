Libertad de Loja y Liga de Quito abren este viernes 19 de septiembre de 2025 la fecha 28 del campeonato nacional de futbol en el estadio Reina del Cisne, en el que es catalogado uno de los partidos más atractivos.
Libertad es sexto en la tabla de posiciones con 42 puntos. Liga de Quito es tercera con 45 puntos. El líder es Independiente del Valle con 59 y Barcelona SC segundo con 47, todos muy lejos de pelear por el título de la temporada.
Más noticias:
Libertad y Liga de Quito pugnan por el hexagonal final
Libertad debutó en la máxima categoría del campeonato nacional en 2023. Ese año evitó el descenso con las justas. Logró 28 puntos en la tabla acumulada, solo a tres de Gualaceo y a seis de Guayaquil City, los dos descendidos.
En el 2024 esa realidad no mejoró. En comparación con el año anterior, sumó 27 unidades, una menos que en su estreno. La distancia de tres puntos la alcanzó en la última jornada, enviando al descenso a Imbabura y Cumbayá, ambos con 24.
En el 2025, los lojanos dieron un giro de 180° a su campaña. Con 42 puntos están en la pelea por alcanzar uno de los seis cupos para disputar el hexagonal final, donde se define al campeón, a los clasificados a la Copa Libertadores y a la Sudamericana.
Liga de Quito en el 2023 y 2024 se proclamó campeón ante Independiente del Valle. En el 2025 su campaña no ha sido consistente, manteniéndose alejado del primer lugar. Su cabeza también está en la Libertadores, donde jugará los cuartos de final ante el poderoso Sao Paulo.
D-bate:
-
PREVIA
Alineación de Libertad:
Jostyn Mina; Orlin Quiñónez, Ronny Biojó, Kevin Becerra y Denilson Bolaños; Carlos Arboleda, Jostin Bravo, Frangoy Zambrano y Yerlin Quiñónez; Eber Caicedo y Wilter Ayoví.
DT: Juan Carlos León
Alineación de Liga de Quito
Gonzalo Valle; Darío Aimar, Richard Mina y José Quintero; Yeltzin Erique, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Leonel Quiñónez, Lisandro Alzugaray y Bryan Ramírez; Michael Estrada.
DT: Tiago Nunes
-
Minuto 1
Arranca el partido en Loja. Libertad y Liga de Quito juegan en el Reina del Cisne.
-
Minuto 5
La primera aproximación del juego la tuvo Liga con una fallida combinación entre Alzugaray y Erique.
-
Minuto 10
Liga toma el dominio del balón y genera opciones de peligro por la banda derecha con José Quintero como el más incisivo.
-
Minuto 15
Libertad paga sus errores de salida con ligeras opciones de peligro sobre el arco de Mina. LDU domina las acciones.
-
Minuto 20
El gol para LDU ronda el arco de Libertad. Cada vez son más peligrosas sus llegadas con un remate el uno de los postes incluido.
-
Minuto 22
Gooooooool de LDU. Carlos Gruezo abre el marcador con golpe de cabeza. La acción se revisará en el VAR, pero claramente el esférico entró en el arco de Mina.
-
Minuto 30
La tónica del partido no cambia. LDU domina y Libertad se defiende como puede.
-
Minuto 35
Juan Carlos León enojado con la actuación de sus jugadores. Tiago Nunes mantiene la calma en la otra zona técnica.