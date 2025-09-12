Libertad de Loja y Liga de Quito abren este viernes 19 de septiembre de 2025 la fecha 28 del campeonato nacional de futbol en el estadio Reina del Cisne, en el que es catalogado uno de los partidos más atractivos.

Libertad es sexto en la tabla de posiciones con 42 puntos. Liga de Quito es tercera con 45 puntos. El líder es Independiente del Valle con 59 y Barcelona SC segundo con 47, todos muy lejos de pelear por el título de la temporada.

Libertad y Liga de Quito pugnan por el hexagonal final

Libertad debutó en la máxima categoría del campeonato nacional en 2023. Ese año evitó el descenso con las justas. Logró 28 puntos en la tabla acumulada, solo a tres de Gualaceo y a seis de Guayaquil City, los dos descendidos.

En el 2024 esa realidad no mejoró. En comparación con el año anterior, sumó 27 unidades, una menos que en su estreno. La distancia de tres puntos la alcanzó en la última jornada, enviando al descenso a Imbabura y Cumbayá, ambos con 24.

En el 2025, los lojanos dieron un giro de 180° a su campaña. Con 42 puntos están en la pelea por alcanzar uno de los seis cupos para disputar el hexagonal final, donde se define al campeón, a los clasificados a la Copa Libertadores y a la Sudamericana.

Liga de Quito en el 2023 y 2024 se proclamó campeón ante Independiente del Valle. En el 2025 su campaña no ha sido consistente, manteniéndose alejado del primer lugar. Su cabeza también está en la Libertadores, donde jugará los cuartos de final ante el poderoso Sao Paulo.

