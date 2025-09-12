El campeonato ecuatoriano retoma su curso este fin de semana tras el parón de selecciones y la finalización de las eliminatorias Sudamericanas.

La fecha 28 se disputará desde este viernes 12 hasta el lunes 15 de septiembre, y el duelo encargado de abrir la jornada será entre Liga de Quito y Libertad, un choque clave en la lucha por meterse en el hexagonal final.

Liga de Quito busca cortar su mala racha

La ‘U’ llega al compromiso con la obligación de sumar tres puntos. Actualmente ocupa la tercera casilla con 45 unidades, aunque su presente en el torneo nacional no es alentador. Acumula cuatro partidos sin ganar.

El último triunfo albo en campeonato ecuatoriano fue a inicios de agosto. Desde entonces, perdió de visitante contra Aucas y El Nacional (ambos 1-0), y dejó escapar puntos en el Rodrigo Paz Delgado al empatar 1-1 frente a Manta y Macará, equipos que pelean por la permanencia.

Esta seguidilla negativa permitió que Independiente del Valle se afiance en la cima de la tabla con 59 puntos, 12 más que Barcelona SC (2.º) y 14 por encima de Liga, lo que lo perfila como el gran favorito para alzarse con el título, pese a la etapa final del hexagonal.

Libertad, la sorpresa del torneo

El panorama es diferente para Libertad de Loja, que vive un gran momento. De los últimos 11 partidos disputados, solo perdió uno. En sus cuatro encuentros más recientes se mantiene invicto, con dos victorias y dos empates.

Gracias a esta regularidad, Libertad ocupa la sexta posición con 42 puntos, convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato y en serio candidato a meterse en la fase decisiva.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

El compromiso se disputará este viernes 12 de septiembre, en el Estadio Reina del Cisne de Loja.

Partido: Libertad vs. Liga de Quito

Libertad vs. Liga de Quito Hora: 19:00

