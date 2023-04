Libertad y Aucas igualaron en el estadio Reina del Cisne

Libertad recibió al Aucas en la LigaPro, el 1 de abril del 2023. Foto: @LibertadFC3

Andrés Ávila (D)

Libertad y Aucas empataron 2-2 en el estadio Reina del Cisne, en Loja, este 1 de abril del 2023.

Los goles del elenco local fueron de Anderson Naula y Roberto Garcés.

En tanto, por Aucas anotaron los arietes Jhon Cifuente y Roberto Ordóñez.



El VAR en el Libertad vs. Aucas

Los primeros 25 minutos del partido en el Reina del Cisne fueron muy parejos a lo que posesión se refiere.



Sin embargo, Libertad FC fue el que tuvo las acciones más claras de gol y quien llegó con más residencia al arco rival.



A los 30 minutos, en un tiro de esquina a favor de Aucas, Michael Carcelén recibió un agarrón dentro del área por parte de Federico Arbeláez. En primera instancia, el juez del compromiso Robert Cabrera no pitó nada.



El juego se detuvo cerca de cinco minutos hasta que el VAR revise la acción y posteriormente llame al colegiado. Finalmente, Cabrera pitó penal a favor de Aucas.



Jhon Jairo Cifuente se encargó de la pena máxima. El ‘Degollador’ engañó al guardameta Humberto Acevedo y abrió el marcador a los 37 minutos.



Tan solo un minuto después del gol, el VAR volvió a la acción. Esta vez por una falta de Jhonny Quiñónez sobre Daniel Porozo.



Al principio el juez Cabrera le mostró la amarilla a Porozo por simulación, pero tras el llamado del VAR y la revisión, le quitó la tarjeta, sin embargo, no cobró penal.



Debido al tiempo perdido por el VAR se añadieron siete minutos. En el último minuto del agregado, Anderson Naula igualó el marcador. El ‘10’ anotó de cabeza tras un centro de Jordan Chillambo.



Remontada de Libertad FC

Para el complemento, el equipo que dirige Paúl Vélez salió con la misma intensidad para lograr remontar el partido en el estadio Reina del Cisne.



En el otro lado, Aucas estuvo muy flojo en el mediocampo, sin conducción, ni recuperación, que produjo muchos problemas a lo largo del partido.



César Farías, DT de Aucas, realizó una triple variante a los 62 minutos para buscar la victoria. Entraron Edison Vega, Michael Rangel y Rómulo Otero en lugar de Michael Carcelén, Erick Castillo y Luis Cano.



Ni bien entraron los cambios, Aucas cometió penal. Edison Caicedo se llevó por encima a Darío Pazmiño dentro del área y Robert Cabrera no dudó en pitar la pena máxima.



Roberto Garcés fue el ejecutor y no falló pese al esfuerzo de Damián Frascarelli que adivinó el remate, pero no alcanzó a despejarlo.



En el tramo final del partido Aucas se quedó con 10 hombres. Édison Caicedo se marchó expulsado a los 82 minutos por doble amarilla.



Pese a la inferioridad numérica, Aucas igualó el marcador a los 86 minutos con un cabezazo de Roberto Ordóñez, que recién había ingresado por Jhon Jairo Cifuente.

Visita nuestros portales: