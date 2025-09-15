El joven futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España, Lamine Yamal, volvió a ser tendencia este lunes 15 de septiembre tras publicar en Instagram un carrusel de fotos, entre las cuales destacó una junto a su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

Se trata de la primera vez que el jugador sube una imagen junto a la artista en su feed, lo que confirma públicamente la relación. Previamente, solo se había dejado ver en historias, como la sorpresa de cumpleaños que Yamal le preparó por sus 25 años.

Lamine Yamal, Lesionado, pero enamorado

El momento personal de Yamal contrasta con su actualidad futbolística. El extremo regresó lesionado del parón de selecciones con España, lo que generó malestar en el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ya que el jugador disputó más de 70 minutos en cada partido pese a las molestias físicas.

El técnico alemán criticó la gestión de la selección.

“No está disponible. Se fue con dolores y le dieron analgésicos para jugar. España tiene el mejor equipo del mundo y buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto”.

Yamal es duda para el debut del Barça en la Champions League, este jueves 18 de septiembre contra el Newcastle.

Una relación en ascenso

Mientras se recupera, el delantero disfruta de su vida personal junto a Nicki Nicole, quien en entrevistas recientes confesó estar viviendo un gran momento:

“Muy feliz, muy feliz en Barcelona… Muy enamorada”.

El romance habría comenzado en el cumpleaños de Yamal, cuando medios españoles los vieron juntos. Poco después fueron fotografiados paseando por Mónaco durante días libres de la pretemporada culé.

El primer gesto oficial llegó en el cumpleaños de la cantante, cuando el futbolista le organizó una sorpresa con flores, pastel y fotos que compartieron en redes sociales.

