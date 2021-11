La defensa de Ecuador también aporta con goles

Redacción Bendito Fútbol

Gustavo Alfaro, DT de la selección ecuatoriana de fútbol, utilizó a doce jugadores para sus seis partidos de local del proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

La línea defensiva tricolor aporta seguridad y también goles. En los 6 partidos jugados, 5 en Quito y 1 en Guayaquil, recibió 5 goles, esto equivale a 1 gol cada 108 minutos.



Este número se ve potenciado si tomamos en cuenta dos factores. Uno, que tres de esos goles llegaron cuando los partidos, frente a Uruguay y Colombia, ya estaban definidos y sirvieron únicamente para engrosar la estadística individual de Luis Suárez (2) y James Rodríguez (1).



El segundo factor es que los tres goles fueron anotados de penal y no comprometieron en los absoluto las goleadas que los ecuatorianos les propinaron tanto a uruguayos como a colombianos.



En el único partido que la defensa ecuatoriana no presentó garantías fue cuando se enfrentó a Perú el 8 de junio de 2021. El resultado fue favorable para la bicolor por 1 – 2.



Christian Cueva (62′) y Luis Advíncula (88′) hicieron notar las falencias de una defensa que fue vulnerada por precisos contragolpes peruanos que aprovecharon la desesperación del local por ponerse en ventaja y luego por empatar el juego.



El sistema de 4 defensas fue utilizado por Alfaro frente a Uruguay, Colombia, Perú, Chile y Bolivia. Únicamente no lo empleó, desde el arranque, contra Paraguay en donde ubicó tres defensas. El sistema cambió a 4 defensas a los 59 minutos cuando José Cifuentes reemplazó a Xavier Arreaga.



Pervis Estupiñán es el único jugador del bloque defensivo que actuó en los 6 partidos. Mientras que Diego Palacios y Beder Caicedo fueron utilizados solo en 1 partido, entrando al cambio.



De los 16 goles anotados por Ecuador de local, 4 van por cuenta de los defensas Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Félíx Torres. Ese número se eleva si sumamos los goles de Moisés Caicedo y Carlos Gruezo, dos jugadores que forman parte del sistema defensivo de Ecuador.