Keny Arroyo, figura en Brasil, criticó a Beccacece tras exclusión en Mundial

Keny Arroyo fue uno de los ausentes en la convocatoria del Mundial con la Selección de Ecuador y, más de un mes después del certamen, se pronunció. El extremo del Cruzeiro de Brasil arremetió contra Sebastián Beccacece, exDT de la Tri, por su convocatoria.

Las palabras de Keny Arroyo sobre Sebastián Beccacece, exDT de la Selección de Ecuador

El Mundial de 2026 fue el quinto para la Selección de Ecuador y la escuadra fue una de las últimas en dar su lista de convocados. Lo hizo el 31 de mayo, dos días antes de la fecha límite para entregar a la FIFA la nómina.

Dentro de los nombres, Keny Arroyo no estuvo presente. En diálogo con DirecTV, este reveló lo que le dijo Sebastián Beccacece en torno a su ausencia dentro de la convocatoria y su opinión con respecto a ello. Aunque destacó que el DT fue quien lo hizo debutar en la Tri, no dudó en criticar su accionar.

“Como él decía: ‘Llevaré a jugadores del proceso’. Y yo me seguía esforzando y haciendo goles y asistencias. De parte de él, lo vi muy mal. En una selección debes llevar a los que están bien, no a los que vienen contigo en un proceso. En un torneo mundial compiten los que están mejor, pero él llevó a los del proceso. Estuvo muy mal. Lo vi muy mal”, manifestó.

“BECCACECE ME DIJO QUE LLEVARÍA A JUGADORES DEL PROCESO”



🇪🇨 Keny Arroyo dio su opinión sobre la no convocatoria a la Selección de Ecuador para el #MundialEnDSPORTS.



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Keny Arroyo la rompe en Brasil con Cruzeiro

Keny Arroyo atraviesa uno de sus mejores momentos con Cruzeiro y convirtió tres goles en sus últimos cinco partidos. Dos de esas anotaciones fueron ante Flamengo: una en los octavos de final de la Copa Libertadores y otra en el Brasileirao, donde marcó el empate antes de que su equipo completara la remontada por 2-1.

El ecuatoriano de 20 años ganó protagonismo durante agosto, mes en el que ha disputado ocho encuentros. El último choque en el que marcó fue frente a Atlético Mineiro, gracias a un remate desde fuera del área.

En lo que va de 2026, Arroyo acumula siete goles y tres asistencias en 40 partidos con Cruzeiro. Además de no haber sido tenido en cuenta para la Copa del Mundo, el puntero no ha vuelto a jugar con el equipo desde su primera convocatoria. La última vez que jugó en la Selección de Ecuador fue en noviembre de 2024 y su llamado final en marzo de 2025.

La Selección de Ecuador, cerca de tener un nuevo DT

Marcelo Gallardo está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. Desde Argentina, Diario Olé aseguró que el técnico ya llegó a un acuerdo y que solo resta la firma. En Ecuador, el Canal del Fútbol también dio por encaminada su llegada. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sin embargo, todavía no ha hecho oficial la contratación.

Las conversaciones entre Gallardo y la Federación avanzaron durante agosto. A sus 50 años, la Tri luce como la primera experiencia del ‘Muñeco’ al frente de una selección nacional después de dirigir a Nacional, River Plate y Al-Ittihad.

Su etapa más exitosa fue en River, donde conquistó 14 títulos entre 2014 y 2022, incluidas dos Copas Libertadores. Si finalmente se concreta su arribo, el técnico debutará en septiembre ante Corea del Sur en la siguiente fecha FIFA. Después de aquel equipo, el combinado ecuatoriano también jugará con Japón y con Panamá o Nueva Zelanda.