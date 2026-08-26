A puro golazo, Keny Arroyo llama la atención en Brasil

Keny Arroyo anotó en su último partido con el Cruzeiro frente al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. El puntero derecho ecuatoriano marcó desde fuera del área y sumo su tercer gol en el mes y en sus últimos cinco cotejos.

Keny Arroyo y su último gol con el Cruzeiro

La noche del 25 de agosto del 2026, Cruzeiro y Atlético Mineiro se encontraron en el Estadio Mineirao. Allí, Keny Arroyo fue el encargado de abrir la cuenta a los 60 minutos de juego. 10 minutos después llegaría el empate de Renan Lodi.

El tanto de Arroyo llegó después de que este recibiese un balón en el pasillo central del terreno de juego. El ecuatoriano se encontraba fuera del área, en el segundo tercio del campo rival, y tras controlar la pelota sacó un remate de zurda.

El tiro de Arroyo fue potente y la parábola del balón escasa. El arquero rival alcanzó a rozar la pelota, pero no impidió que ingrese por la escuadra derecha de su portería. Tras el empate, Arroyo y su equipo deberán jugar la revancha el 1 de septiembre.

¡PERO QUÉ GOLAZO DE KENY ARROYO!



Impresionante el remate del ecuatoriano para romper el cero en el clásico de Minas Gerais contra Atlético Mineiro en la #CopaDeBrasilEnDSPORTS. pic.twitter.com/5OzozfTbxp — DSPORTS (@DSports) August 26, 2026

La racha goleadora de Keny Arroyo con el Cruzeiro

Un partido antes, el Cruzeiro disputó la vigesimocuarta fecha del Brasileirao frente a Flamengo. Allí, Arroyo también fue titular, anotó y encaminó la remontada de su equipo por un marcador de 2-1.

Ante el ‘Mengao’, el ecuatoriano puso el empate después de que Pedro pusiese en ventaja a los rivales. En los tiempos de descuento Matheus Pererira fue quien consiguió la victoria.

Previo a aquel tanto, Arroyo había pasado dos cotejos sin anotar. En el tercero que antecedió, este también le había anotado al Flamengo. En la ida de los octavos de Copa Libertadores le dio el empate de 1-1 a su equipo. Tras ingresar por el costado derecho al área rival, y eludir a un adversario con un amague, este sacó un remate a colocar que fue al ángulo del segundo palo.

La racha de Keny Arroyo y sus números en el 2026

Los cinco últimos partidos de Keny Arroyo fueron en agosto y, en el margen de ellos, fue que se produjeron sus tres goles. En el mes, sin embargo, el extremo ecuatoriano ha jugado ocho compromisos.

Dentro de la temporada, el futbolista de 20 años acumula un total de siete goles y tres asistencias con el equipo de Belo Horizonte, dentro de 20 partidos. Su último llamado a la Selección de Ecuador fue en noviembre del 2024.