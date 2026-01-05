Kendry Páez atraviesa su primera temporada en el fútbol europeo marcada por la irregularidad y las severas críticas de su antiguo director técnico, Liam Rosenior, en el Racing de Estrasburgo.

La pasantía de Kendry Páez en el fútbol francés fue planificada por el Chelsea, propietario de sus derechos deportivos, como una etapa de adaptación necesaria antes de su incorporación definitiva a la Premier League de Inglaterra, pero este último paso parece correr peligro.

Más noticias:

Páez no convenció a Liam Rosenior, potencial DT del Chelsea

Kendry Páez fue contratado por el poderoso Chelsea en 2023. Con apenas 16 años se anunció que cuando cumpla la mayoría de edad dejaría la disciplina de Independiente del Valle para jugar en Europa.

El plan diseñado en Stamford Bridge estipuló que salga cedido al Racing de Estrasburgo para que funcionara como un laboratorio de alta competencia para que el futbolista, de 18 años, se adaptara físicamente antes de integrarse a la Premier League.

Sin embargo, reportes provenientes del entorno del club francés sugieren que la relación entre el técnico y el jugador alcanzó un punto de fricción, marcado por episodios de desobediencia dentro del terreno de juego.

Te puede interesar: Kendry Páez preocupa en Francia, cuestionan su estilo de vida y su futuro en Estrasburgo

Liam Rosenior, quien asumió el mando del Estrasburgo con la misión de instaurar un sistema de presión alta y una disciplina posicional extrema, ha sido claro respecto a las carencias defensivas de Kendry Páez.

Medios internacionales se han hecho eco de la postura del estratega, quien prioriza el equilibrio colectivo por encima de las individualidades, una visión que ha relegado al ecuatoriano al banquillo en encuentros clave de la temporada.

Para el técnico británico, el talento puro del jugador resulta insuficiente si no se somete al rigor táctico que exige el fútbol europeo contemporáneo.

Rosenior a horas de ser anunciado por Chelsea

El estancamiento en Francia ha forzado a los directivos a replantear el acuerdo de cesión, alimentando rumores sobre una posible salida definitiva del entorno de influencia de Rosenior, antes de que este sea considerado para asumir como director técnico del Chelsea.

La potencial llegada de Rosenior al banquillo de los ‘Blues’, para ocupar el puesto dejado por Enzo Maresca, abre un gran signo de interrogación sobre el futuro de Páez.

Te puede interesar: El DT del Estrasburgo critica el rendimiento de Kendry Páez

El plan original de adaptación, que contemplaba un año en Francia antes de volver a Inglaterra, podría verse truncado si el entrenador inglés asume el cargo en el club donde es figura indiscutida el también ecuatoriano Moisés Caicedo.

Te puede interesar: Las vacaciones de Kendry Páez lejos de las críticas en Racing de Estrasburgo

Mientras esa transferencia se concreta, Transfermarkt registra que Páez jugó 20 de los 24 juegos del Racing en la temporada, repartidos entre la Ligue 1 (14), la Conference League (cinco) y la clasificación para la Champions League (uno).

En este puñado de compromisos anotó un gol (París FC), no sumó asistencias y acumuló 717 minutos en cancha, es decir, un promedio de 35 minutos por encuentro.

Gol de Kendry Páez

Martha Fierro nos dejó en jaque mate