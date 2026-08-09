Justin Lerma le ganó la partida a Piero Hincapié en la Emirates Cup con el Borussia Dortmund

Borussia Dortmund de Justin Lerma se quedó con la Emirates Cup este domingo 9 de agosto, al derrotar 3-2 al Arsenal de Piero Hincapié en el Emirates Stadium de Londres.

Aunque los dos ecuatorianos estuvieron convocados, solo uno tuvo participación en el compromiso. Hincapié ingresó en la segunda mitad para el conjunto inglés, mientras que Justin Lerma permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Aun así, el joven volante ecuatoriano celebró junto a sus compañeros la conquista del tradicional torneo amistoso de pretemporada.

Piero Hincapié tuvo minutos; Justin Lerma esperó su oportunidad

Piero Hincapié no arrancó como titular en el Arsenal e ingresó durante el segundo tiempo, en un partido en el que Mikel Arteta volvió a darle minutos de cara al inicio de la temporada oficial.

Por su parte, Justin Lerma, quien vive sus primeros meses en el fútbol europeo tras incorporarse al Borussia Dortmund, no fue utilizado por el entrenador, aunque integró la convocatoria del equipo alemán.

Borussia Dortmund sorprendió al Arsenal

El conjunto alemán, con una plantilla repleta de jóvenes talentos de su cantera, golpeó muy temprano en el encuentro.

Apenas a los 7 minutos, el italiano Samuele Inacio, de 18 años, abrió el marcador con un potente remate cruzado tras una asistencia de Felix Nmecha.

Antes de la media hora, el belga Konstantinos Karetsas, también de 18 años, amplió la ventaja con una gran acción individual para poner el 2-0.

El Arsenal reaccionó en la segunda mitad y descontó a los 54 minutos gracias a Ethan Nwaneri, quien regresó al club tras su cesión al Olympique de Marsella.

Sin embargo, la respuesta del Dortmund fue inmediata. El defensor francés Joane Gadou aprovechó un tiro de esquina para marcar el 3-1 apenas cuatro minutos después.

El definitivo 3-2 llegó mediante un penal convertido por el delantero sueco Viktor Gyökeres, pero el Arsenal no logró evitar la derrota ni impedir que el trofeo viajara a Alemania.

Se acerca el inicio de la temporada

Con este compromiso, tanto Arsenal como Borussia Dortmund cerraron una parte importante de su preparación para la nueva campaña.

Piero Hincapié continúa ganando ritmo y buscando consolidarse en el esquema de Mikel Arteta, mientras que Justin Lerma sigue adaptándose al fútbol europeo y esperando su oportunidad para debutar oficialmente con el primer equipo del Borussia Dortmund.