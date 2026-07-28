Justin Lerma y el divertido momento con su ‘mejor amigo’ en Borussia Dortmund

Justin Lerma se trasladó al Borussia Dortmund, desde Independiente del Valle, tras cumplir 18 años. El futbolista ecuatoriano forma parte de la pretemporada del equipo alemán, para el ciclo 2026-2027, ya cuenta con un gol y presentó a su mejor amigo del equipo.

Justin Lerma y la presentación de su mejor amigo en el Borussia Dortmund

Finalizado elMundial de 2026 y de cara a la siguiente temporada, el Borussia Dortmund de Alemania realiza su preparación en Japón. El club aurinegro había fichado a Lerma con anticipación, sin embargo, este recién pudo unirse después de mayo, cuando alcanzó la edad requerida para fichajes internacionales.

Después de su arribo y en la gira en el país asiático, el club compartió cómo vive Lerma los trabajos previos. Por medio de un video en las redes del club, este reveló cómo se siente, sus expectativas y quién es su “mejor amigo” en la plantilla.

“Creo que Yan… Yan creo, sí”, manifestó con una sonrisa. A su lado se encontraba el brasilero Yan Couto, a quien se refirió Lerma, y quien respondió con una sonrisa y un saludo.

Justin Lerma está listo y disfruta Japón con el Borussia Dortmund

Justin Lerma también se refirió a cómo ha vivido la gira de preparación con el Borussia Dortmund en Japón. Allí, este ponderó la nueva experiencia y los cambios que ha vivido a partir de su traslado al club europeo.

“Estoy feliz. Es algo nuevo para mí, nunca había estado aquí y la verdad, de lo poco que he podido conocer, es un país (Japón) muy lindo, una ciudad muy linda. Muy diferente a lo que yo conozco”, señaló.

Con respecto a los partidos venideros en tierras niponas, Lerma señaló que está listo. En su debut, en un cotejo de exhibición contra el Rot-Weiß Oberhausen en Alemania, el volante ya anotó.

La trayectoria de Justin Lerma, nuevo fichaje del Borussia Dortmund

Justin Lerma debutó en el 2024 con Independiente del Valle a sus 16 años. En aquel año, este disputó 15 partidos entre Liga Pro, Copa Ecuador, Sudamericana y Libertadores.

Desde su primera aparición, este alternó entre el equipo principal y el juvenil hasta asentarse en el primero. En total, el volante tricolor alcanzó a acumular 46 cotejos, con dos goles y dos asistencias.

Durante su etapa con los rayados, antes de partir a la Bundesliga, también consiguió ganar una campeonato ecuatoriano y una Supercopa. Aún no registra llamados a la Selección de Ecuador.