Justin Lerma recibe el cariño de los hinchas del Borussia Dortmund con un emotivo regalo

Justin Lerma continúa adaptándose a su nueva vida en Alemania y poco a poco empieza a conquistar a la afición del Borussia Dortmund.

El club alemán compartió el pasado 5 de agosto un emotivo momento protagonizado por el mediocampista ecuatoriano durante una jornada de firma de autógrafos, en la que recibió un regalo de un pequeño hincha, reflejando el cariño que ya comienza a generar entre los seguidores del conjunto aurinegro.

Lerma, de 18 años, afronta su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de incorporarse al Borussia Dortmund tras el acuerdo alcanzado hace algunos años con Independiente del Valle.

Justin Lerma ya conquista a los hinchas del Dortmund

A través de sus redes sociales, el Borussia Dortmund publicó un video acompañado del mensaje:

“Justin Lerma, uno de los favoritos de la gente. Mira nomás el dibujo que le dieron”.

En las imágenes se observa al futbolista ecuatoriano firmando camisetas y fotografías para los aficionados, hasta que un niño le entrega un sobre.

El personal del club le explica que se trata de un regalo especialmente preparado para él.

Al abrirlo, Lerma descubre un dibujo realizado por el pequeño hincha, en el que aparece representado con la camiseta del Borussia Dortmund, acompañado de su nombre y del dorsal 28.

El ecuatoriano recibió el detalle con una sonrisa y agradeció el gesto antes de continuar compartiendo con los aficionados.

Un buen inicio en Alemania

Más allá del cariño de la afición, Justin Lerma también empieza a sumar minutos dentro del terreno de juego.

Durante la pretemporada ya ha disputado cuatro partidos amistosos con el primer equipo del Borussia Dortmund.

Su estreno se produjo el 18 de julio, cuando incluso marcó un gol en la victoria por 3-1 sobre el Rot-Weiß Oberhausen.

Posteriormente disputó 45 minutos frente al Fortuna Düsseldorf, 60 minutos contra el Gamba Osaka y tuvo una breve participación de cuatro minutos en el triunfo por 1-0 sobre el FC Tokyo, el pasado 1 de agosto.