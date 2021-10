Juan Zapata: ‘Emelec no intimidará al COE’

Redacción Bendito Fútbol

Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, respondió a Emelec, que este miércoles 27 de octubre de 2021 aseguró que apelaría el impedimento de jugar con público hasta el cierre de temporada.

La máxima autoridad del COE aseguró que se actuó en rigor a los informes presentados por las autoridades. Incluso desmintió los rumores de que no ingresó el personal del Ministerio de Salud Pública al estadio, durante el Clásico del Astillero.

“En los informes técnicos las autoridades pertinentes detectaron cosas que no respetaron el protocolo. Los reportes son oficiales. Nunca se dijo que los miembros del Ministerio de Salud no ingresaron, se dijo que Emelec no lo permitió y tuvo que el Intendente intervenir. Yo no me he inventado las cosas, todo lo que expuso esta detallando en los informes técnicos por las autoridades presentes”, aseguró en Radio Diblu.

Zapata puntualizó además cuáles fueron las razones para cambiar la decisión de permitir la presencia de los hinchas en el estadio Christian Benítez, para el juego de los eléctricos de visitantes ante Guayaquil City, este 30 de octubre de 2021, por la duodécima fecha del torneo local.

“No tengo nada en contra de Emelec, no es mi opinión, es lo que identificaron las autoridades. Se cambió de decisión de la presencia de público en el Chucho Benítez por dos motivos. Porque la dirigencia del club aseguró y garantizó que habrá información de quienes ingresen, y segundo porque la presencia de público sería muy inferior a la del clásico”, agregó.

Además advirtió que si Emelec pide apelar, en el COE habrá la apertura para escucharlos y se decidirá si se procede o no. Por ahora la sanción se mantiene.

“Por el momento la resolución del COE Nacional es por todo el campeonato que no tengan público, pero si existe algún pedido de Emelec, tenemos la obligación de darle trámite. La idea es que los eventos sean ordenados y seguros nada más”, apuntó.

Zapata aseguró que no se dejará intimidar por el club. Que si debe acudir a una instancia jurídica, irá convencido de su proceder.

“Si Emelec quiere sentarse a conversar las puertas están abiertas, pero tampoco nos van a intimidar con ningún recurso de protección porque tampoco hemos hecho nada, sólo cuidar la salud de los ciudadanos. Si nos llevan a cualquier juzgado, iré con todo compromiso por defender la salud del ecuatoriano. No me están llevando por corrupto ni por vago. Si Emelec quiere tomar esa decisión, iremos con todos los argumentos legales”, finalizó Zapata.